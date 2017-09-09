الحب الأول لا يموت.. بيتزارو يعود إلى بريمن في آخر المشوار

عاد المهاجم المخضرم البيروفي كلاوديو بيتزارو إلى فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم حيث يأمل أن ينهي مسيرته هناك، كما أعلن بنفسه الأحد (29 تموز/يوليو 2018). وحصل بيتزارو، الذي سيبلغ 40 عاما في تشرين الاول/أكتوبر المقبل، على "عقد يتعلق بالأداء" وسيعود ليشغل مركز رأس الحربة في النادي. وعلق المهاجم الذي سجل 20 هدفا في 85 مباراة دولية، على عودته إلى بريمن للمرة الخامسة خلال 20 عاما من "الحب المتبادل"، قائلا "أنا سعيد لحصولي على فرصة للانضمام إلى الفريق مجددا، وإنهاء مسيرتي مع النادي الذي بدأت معه مشواري في أوروبا". وتابع "أتشوق من أجل تقاسم خبرتي، ولكن لا أريد أن أخفي أني أعود لتسجيل الأهداف أيضا. أنا مقتنع أننا سنخوض موسما قويا معا".

ولعب بيتزارو 16 مباراة لصالح كولونيا الألماني الموسم الماضي، وأبقى على باب عودته الى بريمن مشرعا، ما دفع مدرب الفريق فلوريان كوهيلدت للتعليق على هذه العودة قائلا "سيكون له تأثيره داخل غرف الملابس بفضل طاقته الإيجابية، قناعاته وتعطشه للفوز". وتابع "إذا كان في كامل لياقته البدنية، أنا متأكد أنه سيساعدنا في اللحظات المهمة هذا الموسم. كلاوديو هو أسطورة وسيحصل على لحظاته هذا الموسم".

وارتدى بيتزارو القميص الأخضر والأبيض لبريمن للمرة الأولى من 1999 حتى 2001 قبل أن ينتقل إلى العملاق البافاري بايرن ميونيخ (2001-2007) ثم تشيلسي الإنكليزي الذي أعاره لبريمن (2008-2009) ثم وقع نهائيا مع الأخير حتى 2012 وعاد مجددا إلى بايرن (2012-2015)، ثم بريمن أيضا (2015-2017) قبل التوقيع مع كولونيا (2017-2018).

وخاض بيتزارو 446 مباراة في الدوري الألماني، وهو أفضل هداف أجبني في تاريخ "البوندسليغا" برصيد 192 هدفا. وتوج البيروفي خلال مسيرته بلقب الدوري الألماني 6 مرات مع بايرن الذي أحرز معه كأس ألمانيا 5 مرات ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس الانتركونتيننتال وكأس العالم للأندية مرة واحدة، فيما كان لقبه الوحيد مع بريمن كأس الاتحاد الألماني عام 2009.

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