الحبوب الأوكرانية.. هل تعود مجددا؟

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استئنافُ صادراتِ الحبوب الأوكرانية رغم قرار روسيا الانسحاب َمن اتفاق ِنقلِها عبر البحر الأسود.. تركيا والأمم المتحدة تؤيدان خطوة َكييف وروسيا تُحذر.. هل تصل هذه السفن إلى أهدافِها؟ أي توقعات بشأن الرد الروسي؟
حذّرت روسيا من أن تنفيذ اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية بدون مشاركتها "سيأخذ فصلا مختلفا، أكثر خطورة وبدون ضمانات". ورغم انسحاب روسيا من الاتفاق غادرت سفن محملة بالحبوب ومنتجات زراعية موانئ أوكرانية مخصصة للقرن الأفريقي.
توالت الانتقادات بشأن قرار موسكو تعليق اتفاق صادرات الحبوب بدعوى تعرض أسطولها في البحر الأسود لهجوم أوكراني، قرار يهدد إمدادات الغذاء في العالم وهو ما انتقده بشدة كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ربطت روسيا العودة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بإجراء تحقيق شامل في الهجمات التي شهدتها مدينة سيفاستوبول جنوبي شبه جزيرة القرم. يأتي ذلك فيما تبذل تركيا والأمم المتحدة جهودا لاستئناف مبادرة شحن الحبوب الأوكرانية.
بالتزامن مع دوي انفجارات في كييف، أكدت أوكرانيا شن روسيا "هجومًا مكثفًا" على منشآت للطاقة في البلاد. يأتي هذا بينما تواصل الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا جهودها لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب الذي أعلنت روسيا تعليقه من طرفها.
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