 الحبوب الأوكرانية.. هل تعود مجددا؟ | مسائية DW | DW | 31.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

الحبوب الأوكرانية.. هل تعود مجددا؟

استئنافُ صادراتِ الحبوب الأوكرانية رغم قرار روسيا الانسحاب َمن اتفاق ِنقلِها عبر البحر الأسود.. تركيا والأمم المتحدة تؤيدان خطوة َكييف وروسيا تُحذر.. هل تصل هذه السفن إلى أهدافِها؟ أي توقعات بشأن الرد الروسي؟

المزيد من المركز الإعلامي

روسيا وأوكرانيا مع الأمم المتحدة وتركيا يتفقون على حل يسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب من أوكرانيا.

اتفاق روسي أوكراني في اسطنبول يسمح بتصدير الحبوب من الموانسئ الأوكرانية 22.07.2022

محادثات لتصدير الحبوب الأوكرانية..هل تنجح الوساطة التركية؟

محادثات لتصدير الحبوب الأوكرانية..هل تنجح الوساطة التركية؟ 13.07.2022

تعهدات روسيا بالسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية بالتعاون مع أنقرة، أما الأمم المتحدة فحذرت مجددا من أزمة غذاء.

تعهدات روسية بالسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية بالتعاون مع أنقرة 08.06.2022

روسيا تحاصر موانئ أوكرانيا. ونحو 22 مليون طن من الحبوب مازالت عالقة

DW الأخبارأزمة جوعة عالمية تلوح في الأفق بسبب استمرار أزمة الحبوب الأوكرانية 13.07.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

انتقادات حقوقية توتر العلاقات بين قطر وألمانيا.. ماذا بعد؟

انتقادات حقوقية توتر العلاقات بين قطر وألمانيا.. ماذا بعد؟ 31.10.2022

السعودية تترقب زيارة للرئيس الصيني...تكتل اقتصادي جديد؟

السعودية تترقب زيارة للرئيس الصيني..."تكتل" اقتصادي جديد؟ 29.10.2022

نمو غير متوقع للاقتصاد الألماني رغم الحرب...هل يتواصل؟

نمو "غير متوقع" للاقتصاد الألماني رغم "الحرب"...هل يتواصل؟ 28.10.2022

إيلون ماسك يستعد لـالسيطرة على تويتر...منصة جديدة؟

إيلون ماسك يستعد لـ"السيطرة" على تويتر...منصة "جديدة"؟ 27.10.2022

المزيد مسائية DW

تعويم الجنيه المصري...إنقاذ للاقتصاد أم مضاعفة للأزمة؟

"تعويم" الجنيه المصري...إنقاذ للاقتصاد أم مضاعفة للأزمة؟ 27.10.2022

ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل...مرحلة جديدة؟

ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل...مرحلة جديدة؟ 27.10.2022

مسائيةDW : حصة صينية في ميناء هامبورغ الألماني...تعاون أم مغامرة؟

مسائيةDW : "حصة" صينية في ميناء هامبورغ الألماني...تعاون أم "مغامرة"؟ 27.10.2022

مسائية DW: ماكرون يلتقي بشولتس...نزع فتيل التوتر الألماني الفرنسي؟

مسائية DW: ماكرون يلتقي بشولتس...نزع فتيل التوتر الألماني الفرنسي؟ 27.10.2022

اقرأ أيضا

FILE PHOTO: The Panama-flagged bulk carrier ship, the Navi Star arrives at Foynes Port delivering 33,000 tonnes of Ukrainian corn to Ireland after departing Odessa following the formation of the Black Sea Grain Initiative, in Foynes, Ireland August 20, 2022. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

رغم تحذيرات روسيا.. استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية! 31.10.2022

حذّرت روسيا من أن تنفيذ اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية بدون مشاركتها "سيأخذ فصلا مختلفا، أكثر خطورة وبدون ضمانات". ورغم انسحاب روسيا من الاتفاق غادرت سفن محملة بالحبوب ومنتجات زراعية موانئ أوكرانية مخصصة للقرن الأفريقي.

Bulk cargo ship SSI Invincible II is anchored at the Marmara sea in Istanbul, Turkey, Saturday, Aug. 20, 2022. During a visit, UN Secretary General Antonio Guterres was briefed on the ongoing inspection of the bulk cargo ship SSI Invincible II anchored at the Marmara sea next to Istanbul. The vessel will head to Chornomorsk, Ukraine. (AP Photo/Francisco Seco)

انتقادات دولية لقرار موسكو تعليق صادرات الحبوب الأوكرانية 30.10.2022

توالت الانتقادات بشأن قرار موسكو تعليق اتفاق صادرات الحبوب بدعوى تعرض أسطولها في البحر الأسود لهجوم أوكراني، قرار يهدد إمدادات الغذاء في العالم وهو ما انتقده بشدة كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

21.7.2022, Hafen Reni nahe Odessa**** The grain is reloaded from grain carriers to barges at Reni river port on Danube river, in Odesa region, Ukraine, July 21, 2022. (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto)

روسيا تريد تحقيقا شاملا قبل العودة لاتفاقية تصدير الحبوب 30.10.2022

ربطت روسيا العودة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بإجراء تحقيق شامل في الهجمات التي شهدتها مدينة سيفاستوبول جنوبي شبه جزيرة القرم. يأتي ذلك فيما تبذل تركيا والأمم المتحدة جهودا لاستئناف مبادرة شحن الحبوب الأوكرانية.

17.10.2022+++ Smoke rises after a Russian drones strike, which local authorities consider to be Iranian made unmanned aerial vehicles (UAVs) Shahed-136, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine October 17, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

"هجوم مكثف" على محطات طاقة بأوكرانيا ومساع لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب 31.10.2022

بالتزامن مع دوي انفجارات في كييف، أكدت أوكرانيا شن روسيا "هجومًا مكثفًا" على منشآت للطاقة في البلاد. يأتي هذا بينما تواصل الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا جهودها لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب الذي أعلنت روسيا تعليقه من طرفها.