 الحبوب الأوكرانية متراكمة في المخازن مع اقتراب خطر الحرب | DW الأخبار | DW | 12.07.2022

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DW الأخبار

الحبوب الأوكرانية متراكمة في المخازن مع اقتراب خطر الحرب

بدأ حصاد القمح في دنيبروبيتروفسك، جنوب شرق العاصمة الأوكرانية كييف، ولكن الحبوب لا تزال عالقة في مخازنها في انتظار تصديرها، في وقت تقترب الحرب أكثر من مناطق تخزينها.

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