الحبوب الأوكرانية متراكمة في المخازن مع اقتراب خطر الحرب

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بدأ حصاد القمح في دنيبروبيتروفسك، جنوب شرق العاصمة الأوكرانية كييف، ولكن الحبوب لا تزال عالقة في مخازنها في انتظار تصديرها، في وقت تقترب الحرب أكثر من مناطق تخزينها.
أصبح القمح الذي طالما كان عامل سلام في فترات السلام، سلاحا دبلوماسيا فتاكا في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا. هنا استعراض لأبرز أسباب الأزمة الكبرى التي نجمت عن توقف صادراته والتي تهدد الأمن الغذائي لملايين البشر.
في أنقرة، أعلن وزير الخارجية الروسي لافروف عن الاستعداد للسماح بـ"ممر بحري" آمن في البحر الأسود. ويمكن استخدام هذا الممر لشحن القمح من أوكرانيا إلى السوق العالمية. لكن لماذا تشكك كييف في المسألة، وما العقبات أمام الممر؟
حث مسؤول بالاتحاد الأوروبي روسيا على التوقف عن عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية، واصفا ذلك بـ "جريمة حرب حقيقية"، وذلك قبيل اجتماع لوزراء خارجية التكتل، بيد أن الكرملين يحمل الغرب المسؤولية في هذه الأزمة.
روسيا المتهمة باستغلال القمح كـ"أداة للحرب"، تقول إن موانئ أوكرانية استولت عليها باتت جاهزة لشحن الحبوب، وسط احتدام المعارك في إقليم لوهانيسك الذي يبدو فيه الوضع الميداني غامضاً.
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