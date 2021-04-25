الحانات التقليدية في ألمانيا

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تعتبر الحانات الألمانية التقليدية مكاناً للقاء الأصدقاء والرفاق، فما الذي يميزها عن البارات وما هي أهم مواصفاتها ومتى تفتح وتغلق. قمنا بجولة عبر حانات مختلفة.
أعلن نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل اعتزال اللعب نهائيا. وقال نجم ريال مدريد وشالكه وبريمن وأرسنال السابق إنه تعرض لإصابات مؤخراً بدا معها أن الوقت قد حان لإسدال الستار على مسيرته التي وصفها بـ"الرحلة الرائعة".
استنادا إلى دراسات حديثة، بدأت السلطات الصحية في كندا بتوعية مواطنيها من مخاطر الاستهلاك اليومي للكحوليات على الدماغ. ويتزامن ذلك بظهور حانات لمشروبات غير كحولية في الآونة الأخيرة في الدول الغربية.
نمط الحياة الآن يجبر كثيرين منا على الجلوس لفترات طويلة، خصوصا من ينجزون أعمالهم في المكاتب. وقد خرجت دراسة أمريكية بنصيحة بسيطة أفادت المشاركين في الدراسة وهي قاعدة "5 – 30"، فما هي تلك القاعدة وما تأثيرها بالضبط؟
دعت خبيرة حقوقية مستقلة تعمل لدى الأمم المتحدة إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. وقد أثار ذلك استياء خبراء قانونيين ونشطاء سوريين اتهموها بتحريف الوضع على أرض الواقع.
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