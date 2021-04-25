 الحانات التقليدية في ألمانيا | يوروماكس | DW | 26.03.2023

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يوروماكس

الحانات التقليدية في ألمانيا

تعتبر الحانات الألمانية التقليدية مكاناً للقاء الأصدقاء والرفاق، فما الذي يميزها عن البارات وما هي أهم مواصفاتها ومتى تفتح وتغلق. قمنا بجولة عبر حانات مختلفة.

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