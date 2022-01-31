الحاجز المرجاني العظيم في خطر

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جهود إنقاذ الحاجز المرجاني العظيم يجب أن تشمل خفض انبعاثات الكربون.
لدى الشعاب المرجانية في خليج العقبة القدرة على مقاومة ظاهرة التغير المناخي. لذا يأمل العلماء أن تساعد في إنقاذ الشعب المرجانية التي تتلاشى حول العالم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.
تعتبر السنوات التسع الأخيرة جزءاً من قائمة "السنوات العشر الأكثر سخونةً" في كل الأزمنة، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى حجم ظاهرة الاحترار المناخي. فهل هناك طريقة للتخفيف من آثار التغير المناخي وإنقاد الأرض؟
أربع فتيات لديهن مهمة واحدة هي مكافحة الكوارث البيئية العالمية في عصرنا. وهنا تُحْكَى من منظورهن قصة ندرة المياه وحرق الفحم وتلوث الهواء وانتشار القمامة البلاستيكية على كوكبنا.
لعقود طويلة من الزمن كان مبدأ "سيادة الدول" الإطار الحاكم للعلاقات الدولية، لكن تفاقم ظاهرة التغير المناخي التي تهدد كوكب الأرض قد يؤدي إلى تدخلات خارجية بدافع منع "إبادة بيئية"، يقول المحلل الألماني أندرياس كلوته.
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