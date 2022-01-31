 الحاجز المرجاني العظيم في خطر | DW الأخبار | DW | 31.01.2022

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الحاجز المرجاني العظيم في خطر

جهود إنقاذ الحاجز المرجاني العظيم يجب أن تشمل خفض انبعاثات الكربون.

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