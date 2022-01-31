الحاجز المرجاني العظيم في خطر

خبراء: السنوات التسع الماضية من بين أكثر عشر سنوات سخونة

تعتبر السنوات التسع الأخيرة جزءاً من قائمة "السنوات العشر الأكثر سخونةً" في كل الأزمنة، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى حجم ظاهرة الاحترار المناخي. فهل هناك طريقة للتخفيف من آثار التغير المناخي وإنقاد الأرض؟