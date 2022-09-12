الحاجة إلى مزيد من الحماية للبنية التحتية الحيوية

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سواء في المستشفيات أو الحكومات أو لدى موردي الطاقة، يمكن أن يكون للهجمات السيبرانية وفشل الشبكات عواقب تهدد حياة بشر. فكيف يمكن حماية المجالات الحساسة في المجتمع بشكل أفضل.
في بداية الأسبوع الماضي، طردت ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين رداً على سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي زعمت تيرانا أن طهران هي التي دبرتها، وهو ما تنفيه طهران.
انكشفت تفاصيل جديدة عن حملة اختراق إلكتروني (سيبراني) شرسة جعلت فرق الأمن في شبكات الإنترنت على مستوى العالم تسعى حثيثاً لتقليل الأضرار. إنه "الأسوأ" في تاريخ أمريكا، الذي اتهم وزير خارجيتها روسيا بـ"الانخراط" في الهجوم.
الحرب الإلكترونية باتت خطراً جسيماً لدرجة أن البند الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو) بات يشملها. ومع انعقاد القمة الثنائية بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، يحذر الخبراء من أن الأسوأ ما يزال على الطريق.
سبع ساعات حبس فيها مليارات المستخدمين في العالم أنفاسهم مع توقف خدمات شركة فيسبوك العملاقة. الأزمة فتحت أبواباً لتساؤلات حول مدى تغلغل الشركة في الحياة اليومية للناس في ظل تسريبات مقلقة عن أثر منتجاتها على الصحة النفسية.
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