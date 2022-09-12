 الحاجة إلى مزيد من الحماية للبنية التحتية الحيوية | كليك | DW | 26.09.2022

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كليك

الحاجة إلى مزيد من الحماية للبنية التحتية الحيوية

سواء في المستشفيات أو الحكومات أو لدى موردي الطاقة، يمكن أن يكون للهجمات السيبرانية وفشل الشبكات عواقب تهدد حياة بشر. فكيف يمكن حماية المجالات الحساسة في المجتمع بشكل أفضل.

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