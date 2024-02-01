الجيل الأخير - حمالو جبال تاترا في سلوفاكيا

قد يصل وزن الحمالة الخشبية الواحدة 100 كيلوغرام أو أكثر. يُطلَق عليهم "حمّالو جبال تاترا"، أو تاترا شيرباس، باللغة السلوفاكية. ينقلون البضائع صعودا على أقدامهم عبر جبال يصل علوها إلى 2000 متر، لتزويد سكان الأكواخ الجبلية النائية في الحديقة الوطنية السلوفاكية بما يلزم من مواد. شتيفو باتشكوره هو واحد من 60 حمالا المتبقين اليوم في المنطقة. يقوم الرجل البالغ 47 عاما بنقل الحطب أو الطعام ـ مرتين إلى ثلاث في الأسبوع ـ على متن حمالة خشبية صنعها بنفسه. يصعد الجبال الشاهقة بحمولة على ظهره، أثناء فصل الثلوج أو الجليد أو الحرارة الشديدة أو المطر أو العاصفة. تعتمد الأكواخ الجبلية في جبال تاترا العالية على الحمّالين في الحصول على مستلزماتها الأساسية. فلا تكاد توجد طرق أو عربات تلفريك. تعتبر المنطقة الجبلية العالية في جبال الكاربات محمية طبيعية، وهي إلى جانب الحديقة الوطنية البولندية محمية حيوية مصنفة كتراث عالمي على لائحة اليونسكو. يرافق هذا الوثائقي شتيفو باتشكوره في رحلته المثيرة. القوة والجرأة غير كافيتين، فهو بحاجة إلى الشغف لإنجاز هذه المهمة الشاقة للتغلب على المصاعب. يستغرق الأمر حوالي ثلاث ساعات للوصول إلى هدفه الذي قد يكون على ارتفاع 2000 متر. ويقول "الوصول إلى القمة دائما ما يكون لحظة مميزة. قد تكون مرهقا، لكنك تشعر حينها بالكمال." بعض حمّالي جبال تاترا فقدوا حياتهم أثناء جولات توصيل البضائع. لإحياء ذكرى زملاءهم، ينظّم الحمّالون في جبال تاترا سنويا مسيرة احياء لروحهم يطلق عليها: رالي الحمالين.