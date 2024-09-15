  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
سياسةالشرق الأوسط

الجيش يعلن سقوط صاروخ وسط إسرائيل والحوثيون يتبنّون

١٥ سبتمبر ٢٠٢٤

الجيش الإسرائيلي يعلن أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في "منطقة مفتوحة" وسط الدولة العبرية، في عملية تبناها الحوثيون، تُجدِّد المخاوف من اتساع نطاق التصعيد الإقليمي في خضم الحرب في غزة.

https://p.dw.com/p/4kddA
الموقع وسط إسرائيل الذي سقط فيه الصاروخ الباليستي اليمني
الموقع وسط إسرائيل الذي سقط فيه الصاروخ الباليستي اليمني (15 سبتمبر 2024)صورة من: Ilia Yefimovich/dpa/AP/picture alliance

قال الجيش الإسرائيلي الأحد، (15 سبتمبر/ أيلول 2024) إن صاروخا سطح-سطح أطلق على وسط إسرائيل من اليمنوسقط في منطقة غير مأهولة دون أن يتسبب في إصابات. وانطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل قبل دقائق من سقوط الصاروخ حوالي الساعة 6.35 صباحا بالتوقيت المحلي (03.35 بتوقيت غرينتش)، مما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء. وقال الجيش "متابعة للإنذارات قبل قليل... جرى رصد عبور صاروخ سطح-سطح صوب وسط إسرائيل من جهة الشرق وسقط في منطقة مفتوحة. ولم ترد تقارير عن إصابات".

من جهتها أقر المتحدث العسكري الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز، نشره على حسابه بمنصة "إكس"، تنفيذ "عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في منطقة يافا بفلسطين المحتلة".

وسُمع دوي انفجارات عالية في أنحاء المنطقة قال الجيش إنها نتجت عن إطلاق صواريخ اعتراض. وأضاف أن توجيهات الحماية للسكان لم تتغير. وذكر شاهد من رويترز أن دخانا تصاعد من منطقة مفتوحة في وسط إسرائيل لكن لم يتضح بعد إن كانت نيران قد اندلعت بسبب الصاروخ أم حطام أنظمة الاعتراض.

هجوم الحوثيون على تل أبيب .. من يتحمل مسؤولية الفشل؟

وفي يوليو/ تموز أطلقت جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، طائرة مسيرة بعيدة المدى على تل أبيب مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين. ودفع هذا الهجوم إسرائيلإلى شن ضربة جوية كبرى على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة اليمني، مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 87.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن 40 مقذوفا انطلقت من لبنان صوب إسرائيل اليوم الأحد وجرى اعتراض بعضها وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة. وأضاف الجيش "لم ترد تقارير عن وقوع إصابات".

من جهته، أكد نصر الدين عامر نائب رئيس المكتب الإعلامي لجماعة الحوثي اليمنية على إكس الأحد وصول صاروخ يمني إلى إسرائيل بعد "فشل" 20 صاروخا اعتراضيا في إسقاطه. ووصف عامر الهجوم قائلا "إنها البداية".

ح.ز/ و.ب (رويترز/ د.ب.أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تصاعد ألسنة الدخان عقب الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة في 20 يوليو/ تموز 2024

المواجهة بين إسرائيل والحوثيين.. أزمة الملاحة تتقاقم في البحر الأحمر

المواجهة بين إسرائيل والحوثيين.. أزمة الملاحة تتقاقم في البحر الأحمر

اضطرت شركات شحن دولية إلى تغيير مسار سفنها تجنبا للمرور عبر البحر الأحمر مع تصاعد هجمات الحوثيين. ويرى خبراء بأن الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه الإضرار بالملاحة الدولية.
سياسة٢٦ يوليو ٢٠٢٤
اشتعلت النيران في الناقلة سونيون بعد تعرضها لهجوم حوثي في 21 آب/أغسطس.

خشية كارثة بيئية.. بدء عملية قطر ناقلة نفط استهدفها الحوثيون قبالة اليمن

خشية كارثة بيئية.. بدء عملية قطر ناقلة نفط استهدفها الحوثيون قبالة اليمن

في محاولة لتفادي كارثة بيئية قد تكون أكبر بأربعة أضعاف من مثيلتها الناتجة عن الناقلة إكسون فالديز عام 1989 قبالة سواحل ألاسكا، انطلقت عملية قطر الناقلة سونيون التي تحمل 150 ألف طن من النفط واستهدفها الحوثيون قبل نحو شهر.
سياسة١٤ سبتمبر ٢٠٢٤
تصاعد ألسنة اللهب عقب شن طائرات إسرائيلية هجوما في مدينة الحديدة. صورة بتاريخ 20 يوليو/ تموز عام 2024

ما تأثير الغارات الإسرائيلية على عملية السلام في اليمن؟

ما تأثير الغارات الإسرائيلية على عملية السلام في اليمن؟

يرى خبراء أن من شأن الغارات الإسرائيلية في اليمن تعزيز النفوذ الشعبي للمتمردين الحوثيين. لكن ما تأثير ذلك على عملية السلام الرامية إلى إنهاء نزاع دامٍ منذ عام 2014 بين الحكومة اليمنية المعتَرف بها دولياً والحوثيين؟
سياسة٢٥ يوليو ٢٠٢٤