الجيش يعلن سقوط صاروخ وسط إسرائيل والحوثيون يتبنّون

الجيش الإسرائيلي يعلن أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في "منطقة مفتوحة" وسط الدولة العبرية، في عملية تبناها الحوثيون، تُجدِّد المخاوف من اتساع نطاق التصعيد الإقليمي في خضم الحرب في غزة.

قال الجيش الإسرائيلي الأحد، (15 سبتمبر/ أيلول 2024) إن صاروخا سطح-سطح أطلق على وسط إسرائيل من اليمنوسقط في منطقة غير مأهولة دون أن يتسبب في إصابات. وانطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل قبل دقائق من سقوط الصاروخ حوالي الساعة 6.35 صباحا بالتوقيت المحلي (03.35 بتوقيت غرينتش)، مما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء. وقال الجيش "متابعة للإنذارات قبل قليل... جرى رصد عبور صاروخ سطح-سطح صوب وسط إسرائيل من جهة الشرق وسقط في منطقة مفتوحة. ولم ترد تقارير عن إصابات".

من جهتها أقر المتحدث العسكري الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز، نشره على حسابه بمنصة "إكس"، تنفيذ "عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في منطقة يافا بفلسطين المحتلة".

وسُمع دوي انفجارات عالية في أنحاء المنطقة قال الجيش إنها نتجت عن إطلاق صواريخ اعتراض. وأضاف أن توجيهات الحماية للسكان لم تتغير. وذكر شاهد من رويترز أن دخانا تصاعد من منطقة مفتوحة في وسط إسرائيل لكن لم يتضح بعد إن كانت نيران قد اندلعت بسبب الصاروخ أم حطام أنظمة الاعتراض.

هجوم الحوثيون على تل أبيب .. من يتحمل مسؤولية الفشل؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي يوليو/ تموز أطلقت جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، طائرة مسيرة بعيدة المدى على تل أبيب مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين. ودفع هذا الهجوم إسرائيلإلى شن ضربة جوية كبرى على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة اليمني، مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 87.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن 40 مقذوفا انطلقت من لبنان صوب إسرائيل اليوم الأحد وجرى اعتراض بعضها وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة. وأضاف الجيش "لم ترد تقارير عن وقوع إصابات".

من جهته، أكد نصر الدين عامر نائب رئيس المكتب الإعلامي لجماعة الحوثي اليمنية على إكس الأحد وصول صاروخ يمني إلى إسرائيل بعد "فشل" 20 صاروخا اعتراضيا في إسقاطه. ووصف عامر الهجوم قائلا "إنها البداية".

ح.ز/ و.ب (رويترز/ د.ب.أ)