 الجيش اللبناني: أطلقنا النار على طائرات استطلاع إسرائيلية | أخبار | DW | 28.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الجيش اللبناني: أطلقنا النار على طائرات استطلاع إسرائيلية

قال الجيش اللبناني إنه فتح النار على طائرتين مسيرتين من بين ثلاث طائرات إسرائيلية اخترقت المجال الجوي اللبناني. إسرائيل اعترفت بقيام طائراتها باختراق الأجواء اللبنانية قائلة إنها "أكملت مهمتها ولم يتم الإبلاغ عن أضرار".

Israel Drohne Heron TP (picture alliance/dpa/A. Sultan)

طائرة إسرائيلية مسيرة، صورة رمزية.

قال الجيش اللبناني إنه فتح النار على طائرتين مسيرتين من بين ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية اخترقت المجال الجوي اللبناني مساء اليوم الأربعاء (28 آب/ أغسطس 2019) في جنوب البلاد قرب الحدود. وقال مصدر أمني لرويترز إن القوات أطلقت النار من بنادق إم-16. ولا يمتلك الجيش اللبناني أنظمة دفاع جوي.

وقال الجيش في بيان إن الطائرة الأولى دخلت المجال الجوي اللبناني فوق قرية العديسة الحدودية وعادت إلى إسرائيل بعد إطلاق النار عليها. وذكر أن طائرة ثانية مسيرة عادت إلى إسرائيل دون إطلاق النار عليها بعد أن حلقت فوق كفر كلا. وأضاف الجيش أنه فتح النار على طائرة ثالثة عادت أدراجها إلى إسرائيل.

إسرائيل تعترف بخرق الأجواء اللبنانية

مختارات

من جانبها اعترفت إسرائيل اليوم بقيام طائرات استطلاع مسيرة تابعة لها باختراق الأجواء اللبنانية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته المسيرة "أكملت مهمتها ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر للجيش الإسرائيلي"، بعد قال الجيش اللبناني إنه أطلق النار عليها في جنوب لبنان.

وتدخل طائرات إسرائيلية بشكل متكرر المجال الجوي اللبناني لكن هذه من الحالات النادرة التي يستهدف فيها الجيش اللبناني الطائرات. وشكت بيروت مرارا للأمم المتحدة من إسرائيل التي تعتبرها دولة معادية بسبب انتهاكها لمجالها الجوي.

وتأتي خطوة الجيش اللبناني بعد هجوم الأحد بواسطة طائرة مسيرة مسلحة سقطت في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، ونسبها التنظيم والسلطات اللبنانية إلى إسرائيل. وأكد المجلس الأعلى للدفاع اللبناني الثلاثاء حق لبنان في الدفاع عن النفس "بكل الوسائل" بعد أيام من اتهام إسرائيل بإرسال طائرتين مسيرتين إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وانفجار إحداها.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله توعد بالرد على الهجوم "مهما كلف الثمن"، مشيراً إلى أن إحدى الطائرتين "ضربت مكاناً معيناً"، من دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية عن الهدف. وأعلن حزب الله، المدعوم من إيران وخصم إسرائيل الأبرز، الثلاثاء أن الطائرتين كانتا محملتين بالمتفجرات، وقد سقطت الأولى نتيجة عطل فني فيما انفجرت الثانية.

وردا على التحذيرات اللبنانية، نبّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء لبنان وحزب الله وفيلق القدس الإيراني إلى ضرورة أن "يتوخوا الحذر" في أقوالهم وأفعالهم، حسب تعبيره.

هـ.د/أ.ح ( أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 13:48

بعد تهديدات نصر الله .. انقسام حاد في لبنان

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بعد تهديدات نصر الله .. انقسام حاد في لبنان  

مواضيع ذات صلة

Libanon Explosion einer israelischen Drohne in Beirut

بعد تهديدات نصر الله .. انقسام حاد في لبنان 27.08.2019

بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالرد على هجمات بطائرات مسيرة اتهم إسرائيل بالوقوف وراءها.. انقسام حاد في الداخل اللبناني حول قرار الرد ومخاوف من تكرار سيناريو عام 2006.. ما خلفيات وتداعيات هذا الانقسام على المشهد اللبناني؟

Hassan Nasrallah

نصر الله يهدد إسرائيل مرة أخرى وإسرائيل تهدد إيران 25.08.2019

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن الحزب لن يسمح مجدداً بدخول طائرات إسرائيلية مسيرة إلى لبنان مشدداً على أنه سيسقطها، فيما أعلنت إسرائيل أن ضربتها في سوريا تظهر لطهران أن قواتها مستهدفة في أي مكان.

هجمات بطائرات مسيرة في لبنان وسوريا والعراق...هل باتت المواجهة قريبة مع إسرائيل؟ 26.08.2019

هجمات بطائرات مسيرة في لبنان وسوريا والعراق...هل باتت المواجهة قريبة مع إسرائيل؟ فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن، و إيال عليمة، المحلل السياسي والعسكري يجيبان:

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  