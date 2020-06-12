 الجيش العراقي: استخدام تقنية جديدة في استهداف مطار بغداد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.06.2021

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الجيش العراقي: استخدام تقنية جديدة في استهداف مطار بغداد

أعلن الجيش العراقي في بيان أن مطار بغداد الدولي حيث يتمركز عسكرين أمريكيون، تعرض للمرة الرابعة لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة، لكنها أول مرة تُستخدم فيها تقنية هجومية متطورة. فما المقصود بهذه التقنية الجديدة؟

مدخل مطار بغداد - أرشيف

مدخل مطار بغداد - أرشيف

استُهدف مطار بغداد الدولي حيث يتمركز عسكريون أمريكيون ليل أمس الأربعاء بثلاث طائرات مسيرة أسقطت واحدة منها، وفق ما أفاد الجيش العراقي في بيان صباح اليوم الخميس (العاشر من يونيو/ حزيران 2021).

وقالت خلية الإعلام الأمني إن واحدة من الطائرات الثلاث أسقطت، مضيفةً أنها ستكشف لاحقاً عن مصير الطائرتين المتبقيتين اللتين استخدمتا أيضاً في الهجوم على قاعدة عراقية في مطار بغداد يتمركز فيها عسكريون أمريكيون ومن التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين. 

مختارات

بعد استهداف طائرة محملة بالمتفجرات قوات أمريكية في مطار أربيل ومقتل جندي تركي في قاعدة عسكرية قرب المدينة في هجوم صارخي آخر، أدانت الأمم المتحدة الهجمات ووصفتها بأنها تهديد لاستقرار العراق.

اتفقت واشنطن وبغداد على تحول مهامات القوات الأمريكية للتدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية. واشنطن وافقت أيضا على سحب "القوات المقاتلة" من العراق. في المقابل جددت بغداد التزامها بحماية أفراد وقوافل التحالف الدولي.

في هجوم آخر من سلسلة هجمات مماثلة، استهدف عدد من الصواريخ قاعدة عسكرية في العراق تستضيف قوات أمريكية. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن واشنطن تتهم فصائل موالية لإيران بتنفيذ هجمات مماثلة.

والهجوم على مطار بغداد هو الرابع بطائرة مسيرة مفخخة في العراق، لكن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التقنية الهجومية الجديدة في العاصمة العراقية.

وينسب خبراء هذه التقنية إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، والمشابهة لهجمات يشنّها المتمردون الحوثيون في اليمن الموالون لإيران أيضا، ضد السعودية.

وليلا، سقط اثنان من خمسة صواريخ من نوع كاتيوشا أطلقت على قاعدة بلد الجوية "بالقرب من مقر الشركة الأمريكية المختصة بصيانة طائرات" من نوع "أف-16" عراقية تضمها القاعدة.

وقال مصدر أمني إنه لم تسجل إصابات أو أضرار، بينما سقطت ثلاثة صواريخ خارج القاعدة التي غالباً ما تتعرض لهجمات أرغمت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للصناعات الدفاعية على مغادرتها قبل شهر. 

وبعد هذين الهجومين، يرتفع إلى 42 عدد الهجمات التي طالت المصالح الأمريكية في العراق منذ بداية العام. وتتبنّى أحياناً تلك الفصائل الهجمات فيما تنسب واشنطن أخرى لفصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران توعدت بتصعيد الهجمات لإرغام القوات الأميركية "المحتلة" على الانسحاب من العراق.

واستهدفت الهجمات السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أمريكيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف. وقتل فيها متعاقدان أجنبيان مع التحالف وآخر عراقي.

جاء الهجومان ليل الأربعاء بعيد إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح الذي أوقف لاتهامه بالمسؤولية عن اغتيال ناشطين، وذلك على خلفية نقص الأدلة ضدّه، وفق القضاء.

إ.ع/أ.ح (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 30:14

مسائية DW: استهداف قوات أمريكية وأخرى تركية بشمال العراق.. من وراءه؟

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