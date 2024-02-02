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الجيش السوري يعلن اعتراض صواريخ إسرائيلية استهدفت ريف دمشق

٢ فبراير ٢٠٢٤

وكالة الأنباء السورية واستنادا لمصدر عسكري، تتحدث عن اعتراض الجيش السوري لصواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع بريف دمشق، في وقت تبدأ فيه إيران سحب كبار ضباطها من سوريا.

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منذ اندلاع حرب غزة، صعدت إسرائيل حملة الضربات الجوية المستمرة على مواقع في سوريا (20.01.2024). صورة من: Ammar Ghali/Anadolu/picture alliance

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن الجيش أسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من منطقة هضبة الجولان، مستهدفة جنوب دمشق اليوم الجمعة (الثاني من فبراير/شباط 2024). وقبل ذلك، كانت أنباء عن انفجار في محيط دمشق قد ترددت خلال الليل. ولم يصدر تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث يتزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم الرئيس بشار الأسد في حرب أهلية اندلعت في 2011.

ومنذ هجوم لحركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من غزة، تصعد إسرائيل ضرباتها على أهداف جماعات متحالفة مع إيران في سوريا، وتقصف أيضا أنظمة الدفاع الجوي للجيش السوري. وعادة لا يصدر عن إسرائيل أي تعليق بعد تنفيذها لهكذا هجمات. 

وفي سياق متصل بدأت إيران بسحب كبار ضباطها من سورياوفقا لما أكدته مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء لم تكشف الوكالة عن هويتها، متحدثة عن "تقليص" عدد الضباط في سوريا والاعتماد أكثر على فصائل شيعية متحالفة هناك. 

ويتعرض الحرس الثوري لواحدة من أكثر الفترات صعوبة في سوريا. وتفيد التقارير الواردة بمقتل ما لا يقل عن ستة من عناصر منذ ديسمبر كانون/ الأول في هجمات إسرائيلية، من بينهم أحد كبار قادة المخابرات في الحرس الثوري.

هـ.د/و. ب (رويترز، أ ف ب)

 

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