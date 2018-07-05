الجيش السوري على وشك السيطرة على معبر حدودي مع الأردن

ذكر قيادي مؤيد لنظام الرئيس السوري بشار الأسد أن قوات الحكومة السورية في جنوب البلاد تتقدم عند الحدود الأردنية وستصل قريبا إلى معبر حدودي تسيطر عليه قوات المعارضة.
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة (السادس من يوليو/ تموز 2018) إن القوات الحكومية في محافظة درعا وصلت إلى الحدود الأردنية أمس الخميس لأول مرة منذ عام 2015 في إطار هجوم كبير يهدف لاستعادة جنوب غرب البلاد بالكامل من مقاتلي المعارضة.
وقال القيادي في التحالف الإقليمي الداعم لدمشق لرويترز إن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا على مجموعة من القرى. وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه إنهم سيصلون إلى معبر نصيب "خلال وقت قصير".
واجتاح الهجوم الذي يدعمه الطيران الروسي المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في درعا في الأسبوعين الماضيين مما قلص أحد آخر معاقل المعارضة في أنحاء سوريا.
وأمس الخميس حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأردن على فتح حدوده أمام السوريين الفارين من المعارك والضربات الجوية المكثفة. وتقول المفوضية إن القتال تسبب في نزوح أكثر من 320 ألفاً تجمع نحو 60 ألفاً منهم عند المعبر الحدودي مع الأردن، بينما تكدس الآلاف عند الحدود مع هضبة الجولان المحتلة.
وقال المجلس النرويجي للاجئين إن تلك هي أكبر موجة نزوح منذ اندلاع الحرب السورية قبل أكثر من سبعة أعوام. وقال المرصد السوري إن القوات الحكومية موجودة الآن على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من معبر نصيب.
وأشار المرصد المقرب من جماعات المعارضة إلى أن جماعة مسلحة كانت تسيطر على بعض القرى الحدودية استسلمت إلى القوات المتقدمة دون مقاومة. وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية إن الجيش السوري سيطر على ثمانية مواقع حدودية اليوم الجمعة.
كما قال مصدران في التحالف الداعم لدمشق لرويترز إن حزب الله يساعد في قيادة الهجوم لكن من وراء الستار في تحد لمطالب إسرائيل ببقاء القوات التي تدعمها إيران بعيداً عن حدودها. وأكدت السلطات الأردنية من جهتها أنها نجحت في إقناع المعارضة السورية والروس بالاجتماع مجدداً لإجراء محادثات بشأن اتفاق لإنهاء القتال.
ح.ز / ع.غ (رويترز)
يجبر هجوم نظام الأسد في درعا مجددا مئات الآلاف من السوريين على الهرب. ويعتبر كرستن كنيب في تعليقه أنه يجب تقديم يد المساعدة لهؤلاء الناس. لكن هذا يبقى مستحيلا على أساس سياسة اللجوء المتبعة إلى حد الآن. (06.07.2018)
فشلت أربع جولات محادثات بين فصائل المعارضة السورية وروسيا حول محافظة درعا حتى الآن. بيد أن الأردن نجح في انتزاع موافقة المعارضة على الدخول في جولة محادثات جديدة مع ضباط روسيا قد تفضي إلى إنهاء القتال في درعا. (05.07.2018)