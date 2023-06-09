الجيش السوداني يعلن عن قتلى وجرحى في صفوفه خلال عمليات تمشيط

أدانت القوات المسلحة السودانية بـ "أشد العبارات السلوك الإجرامي المعتاد من مليشيا التمرد"، داعية "المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر".

وأعلن الجيش السوداني، اليوم الإثنين (12 يونيو/ حزيران 2023)، عن قتلى وجرحى في صفوفه خلال عمليات تمشيط في مناطق بالعاصمة الخرطوم.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم:"قامت قواتكم المسلحة أمس بعمليات تمشيط لجيوب التمرد في مناطق الرميلة وأبو حمامة حول منطقة الشجرة، ومنطقة جسر الحلفايا و محلية الخرطوم بحري ومحلية شرق النيل".

وأشارت إلى "تكبد العدو خسائر فادحة تضمنت تدمير العشرات من الآليات العسكرية وقتل المئات وأسر عدد من المتمردين والمرتزقة الذين لاذوا بالفرار بعد أن تركوا قتلاهم وراءهم" ، لافتة إلى أن "المتمردين أصبحوا يرتدون الملابس المدنية ويستخدمون السيارات المدنية المنهوبة في كل تحركاتهم ويحتمون بمنازل المواطنين".

ووفق المنشور :"احتسبت قواتنا عدداً من الشهداء كما أصيب عدد من الجرحي". وكشفت القوات المسلحة السودانية عن تجدد قصف مناطق سكنية صباح اليوم، موضحة أن "المليشيا المتمردة درجت على استهداف المناطق السكنية بالأزهري والسلمة بالقصف المدفعي والصاروخي".

وقالت القوات السودانية "أطلقت المليشيا المتمردة يوم أمس عدداً من دانات الهاون والراجمة عيار122 ملم علي منطقة الأزهري، سقطت الأولي في ميدان ولم تحدث خسائر، والثانية على منزل توفي صاحبه وأصيب ثلاثة أطفال، بينما سقطت الثالثة على منزل غير مأهول وتضررت أجزاء منه".

وتابع البيان "كما استهدفت بالقصف أربعة مربعات بالأزهري أثناء تحليق الطيران لإيهام سكان المنطقة أن قواتنا هي من تقوم بذلك، وقد تجدد قصف هذه المناطق صباح اليوم بنفس الأسلوب".

ويشهد السودان قتالاً بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو(حميدتي) منذ الخامس عشر من شهر نيسان/أبريل الماضي.

ع.ح./ح.ز. ( د ب أ )