 الجيش السوداني يعلن الإطاحة بالبشير وتعطيل العمل بالدستور | أخبار | DW | 11.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الجيش السوداني يعلن الإطاحة بالبشير وتعطيل العمل بالدستور

قررت اللجنة الأمنية العليا في السودان "اقتلاع النظام والتحفظ على رأس النظام في مكان آمن" وتعطيل العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ وحل مؤسسة الرئاسة وحل مجلس الوزراء، حسب بيان ألقاه وزير الدفاع عوض بن عوف.

Sudan Vizepräsident Awad Ibn Auf (picture-alliance/Xinhua/M. Khidir)

وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف

أعلن وزير الدفاع السوداني الإطاحة بالنظام الحاكم وتعطيل الدستور. وأعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني، في بيان متلفز بعد ظهر اليوم الخميس (11 أبريل/ نيسان 2019)، "اقتلاع النظام والتحفظ على رأس النظام في مكان آمن" وتعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ.

وذكر بن عوف أن اللجنة الأمنية العليا قررت أيضا حل مؤسسة الرئاسة وحل مجلس الوزراء وتكليف الوزراء بتسيير الأعمال.

وتضمنت قرارات اللجنة تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لفترة مدتها عامين، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وفرض حظر للتجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا.

ص.ش/م.س (د ب أ)

  • Sudan Soldat (Reuters)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    مد وجزر

    الفترات الزمنية التي حكم فيها العسكر السودان فاقت بكثير الفترات التي استلمت فيها حكومات مدنية السلطة في البلاد. فقد بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية في السودان ضد أول حكومة ديمقراطية انتخبت في عام 1957.

  • Südsudan Archiv Soldaten (picture-alliance/AP Photo/S.Bol)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة عسكرية

    بعد استقلال السودان في عام 1956، لم تهنأ البلاد بحكم مدني لأكثر من عامين، حيث نجح أول انقلاب عسكري في عام 1958 بقيادة ابراهيم عبود ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي التي كان يرأسها مجلس السيادة المكون من الزعيم إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل.

  • Sudan Präsidentenpalast in Khartoum (EBRAHIM HAMID/AFP/Getty Images)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة مدنية

    في عام 1964 أطاحت أكبر ثورة شعبية شهدتها البلاد بحكومة عبود، وعاد المدنيون إلى الحكم بانتخابات جرت عام 1965 بإشراف حكومة انتقالية. غير أن الحكومة الجديدة اتسمت بعدم الاستقرار. في الصورة مبنى القصر الرئاسي بالخرطوم.

  • Sudan Ex-Präsident Gaafar Nimeiry (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب جعفر محمد نميري

    وفي ظل اضطرابات سياسية نفذ العقيد جعفر محمد نميري انقلابا عسكريا في عام 1969 بالتعاون مع عدد من الضباط من اليسار السوداني من الحزب الشيوعي على وجه الخصوص. استمر حكم النميري لمدة 16 عاماً تخللتها عدة محاولات انقلابية فاشلة أُعدم نتيجتها 3 ضباط من الحزب الشيوعي الذين سعوا إلى الاستيلاء على السلطة.

  • Sudan Ex-Präsident Abdel Rahman Swar al-Dahab (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    عبد الرحمن سوار الذهب والاستثناء!

    أطاحت انتفاضة شعبية كبيرة عرفت بـ"انتفاضة إبريل" بنظام النميري، اذ أعلن حينها المشير عبد الرحمن سوار الذهب أعلى قادة الجيش، تنحية النميري واستلام الجيش للسلطة في 6 نيسان 1985 وقاد البلاد لعام واحد رئيساً للحكومة الانتقالية، ليسلم السلطة بعد ذلك لحكومة منتخبة ترأسها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي عام 1986. وسوار الذهب هو الرئيس العسكري الوحيد في تاريخ السودان الذي يفي بوعده بتسليم السلطة للمدنيين.

  • Sudan President Omar Hassan al-Bashir (Reuters/Z. Bensemra)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب عمر البشير

    ومجدداً في عام 1989 جاء انقلاب الرئيس عمر البشير بمساعدة الإسلاميين في السودان بزعامة الدكتور حسن عبدالله الترابي وحزبه "الجبهة الإسلامية القومية". استمر حكم البشير لمدة 30 عاماً شهدت البلاد خلالها تقسيم البلد إلى دولتين في الشمال والجنوب، وصراعات دموية من ضمنها حرب دارفور الأهلية التي صدر بحقه نتيجتها مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الجنائية.

  • Sudan Proteste gegen Präsident Omar Al-Bashir in Khartoum (Reuters)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    الحراك السوداني

    وفي أواخر عام 2018 شهدت السودان احتجاجات شعبية على الغلاء وسوء الخدمات تحولت فيما بعد للمطالبة بإسقاط البشير الذي انتهت فترة حكمه في صباح اليوم الخميس (11 نيسان/أبريل 2019)، إذ أعلن الجيش الإطاحة به وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد. الكاتبة: ريم ضوا

  • Sudan Militär und Demonstranten in Khartoum (Getty Images/AFP)

    السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    العشكر أم المدنيون؟

    فور إعلان بتنحي الرئيس البشير، سُلطت الأضواء على دور الجيش..الجيش الذي انضم للحراك الشعبي ورفض قمع المتظاهرين، لكن إعلانه الإطاحة بالبشير يؤشر إلى ما يبدو إنقلابا عسكريا..فإلى أي أين تسير دفة الحكم في أكبر بلد أفريقي ..للعسكر أم المدنيين؟


مختارات

+++++++تغطية مباشرة لأحداث السودان+++++++++

تتوالى الأحداث في السودان ترقبا لبيان الجيش بعد أنباء استنادا لمصادر رسمية عن إجبار الجيش الرئيس عمر البشير على التنحي.... (11.04.2019)  

حصري لـ DW عربية - متحدث باسم "الجنايات الدولية" حول مصير البشير

كيف ستسير الأمور مع الرئيس السوادني عمر البشير الذي أُعلن عزله وكانت قد وجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؟ فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية يجيب في حوار حصري مع DW عربية. (11.04.2019)  

السودان ..مد وجز بين مدنية السلطة وحكم العسكر

استولى عمر البشير على الحكم عبر انقلاب عسكري، ليطيح بحكومته ما يبدو انقلابا عسكريا آخر، في معترك احتجاجات واسعة في البلاد التي لم تكن الانقلابات العسكرية غريبة عنها. لمحة عن الحكومات العسكرية والمدنية التي عاشها السودان. (11.04.2019)  

مواضيع ذات صلة

Sudan Soldat

+++++تغطية مباشرة لأحداث السودان+++++++ 11.04.2019

تتوالى الأحداث في السودان ترقبا لبيان الجيش بعد أنباء استنادا لمصادر رسمية عن إجبار الجيش الرئيس عمر البشير على التنحي....

Türkei Ankara - Sudans Präsident - Omar Bashir

بعد "رسائل" الشرطة والجيش.. هل فقد البشير كل أوراقه؟ 10.04.2019

يرى البعض أن عزلة الرئيس السوداني عمر البشير تتزايد، خصوصا مع دعوة الشرطة لـ"عدم التعرض للمتظاهرين" وحديث الجيش عن "طموحات المواطنين"، فهل أصبح التغيير مسألة وقت؟ أم أن الأمر أشد تعقيدا وأن لدى البشير أوراقا لم يستخدمها؟

Sudan Anti-Regierungsproteste in Khartum

في ذكرى سقوط النميري.. احتجاجات السودان تصل إلى مقر قيادة الجيش 06.04.2019

للمرة الأولى منذ انطلاق المظاهرات احتج آلاف السودانيين أمام قيادة الجيش واقتحموا بيت الضيافة الخاص بالرئيس البشير، وفيما تدخلت قوات الأمن لصد المتظاهرين، أمتنع الجيش عن التعرض لهم وطالب الشرطة بالابتعاد عن المنطقة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  