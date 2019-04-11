الجيش السوداني يعلن الإطاحة بالبشير وتعطيل العمل بالدستور

أعلن وزير الدفاع السوداني الإطاحة بالنظام الحاكم وتعطيل الدستور. وأعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني، في بيان متلفز بعد ظهر اليوم الخميس (11 أبريل/ نيسان 2019)، "اقتلاع النظام والتحفظ على رأس النظام في مكان آمن" وتعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ.

وذكر بن عوف أن اللجنة الأمنية العليا قررت أيضا حل مؤسسة الرئاسة وحل مجلس الوزراء وتكليف الوزراء بتسيير الأعمال.

وتضمنت قرارات اللجنة تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لفترة مدتها عامين، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وفرض حظر للتجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا.

ص.ش/م.س (د ب أ)