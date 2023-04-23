 الجيش السوداني يعلق مشاركته في "محادثات جدة".. ماذا بعد؟ | مسائية DW | DW | 01.06.2023

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مسائية DW

الجيش السوداني يعلق مشاركته في "محادثات جدة".. ماذا بعد؟

الجيش السوداني يعلق محادثاته مع قوات الدعم السريع في جدة والاتحاد الأفريقي يعلن عن خارطة طريق لحل الأزمة في السودان.. فما تفاصيل هذه الخارطة؟ وماذا بعد تعليق الجيش مشاركته في محادثات جدة؟

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30.05.2023+++ Sudan's General Abdel Fattah al-Burhan talks to troops about truce extension - Sudan's General Abdel Fattah al-Burhan stands among troops,in an unknown location, in this picture released on May 30, 2023. Sudanese Armed Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

مصدر سوداني: الجيش يعلق محادثات وقف إطلاق النار 31.05.2023

مع استمرار القتال في السودان رغم "تمديد الهدنة"، أكد مصدر سوداني تعليق الجيش مشاركته في محادثات وقف إطلاق النار بجدة بسبب "خرق المتمردين المستمر للهدنة"، ما يهدد باشتداد الصراع الذي تسبب حتى الآن بمقتل أكثر من 1800 شخص.

24.5.2023*** Men walk past others sitting outside a burnt-down bank branch in southern Khartoum on May 24, 2023. Sporadic artillery fire still echoed in Sudan's capital on May 24 but residents said fighting had calmed following a US and Saudi-brokered ceasefire, raising faint hopes in the embattled city. In the sixth week of war, witnesses reported a relative calm had taken hold, both in greater Khartoum and in the Darfur region's cities of Nyala and El Geneina, which have been among the other main battlegrounds. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

السودان - تراجع القتال بعد تمديد الهدنة وليبيا تندد باقتحام سفارتها 30.05.2023

مع تصاعد المخاوف من أزمة إنسانية بين الأطفال، تراجعت وتيرة الاشتباكات في الخرطوم وذلك بعد اتفاق طرفي الصراع على تمديد وقف إطلاق النار للسماح بوصول المساعدات للمدنيين. فيما أدانت ليبيا اقتحام سفارتها بالخرطوم.

Smoke billows over buildings in southern Khartoum on May 29, 2023, amid ongoing fighting between the forces of two rival generals. Gunshots and artillery fire rocked the Sudanese capital, the last day of a frequently breached ceasefire, as calls for civilians to arm themselves stoked fears the six-week war will intensify. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

السودان: ترحيب سعودي أمريكي بتمديد الهدنة لخمسة أيام 29.05.2023

رغم استمرار المعارك، رحب الوسطاء السعوديون والأمريكيون باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد الهدنة لمدة خمسة أيام جديدة. فهل يتيح التمديد إيصال مساعدات إنسانية حيوية للسودانيين الذين يواجهون خطر المجاعة؟

Zu sehen sind tschadische Bürger, die während den Unruhen zwischen 2006 und 2008 in den Sudan geflohen sind. Jetzt müssen sie in ihre Heimat zurückkehren aufgrund der Kämpfe im Sudan. Allein in diesem Flüchtlingslager von Toumtouma (circa 900 Km von N’Djamena entfernt) werden 6 500 Menschen durch das World Food Programm versorgt. Autor: Blaise Dariustone (DW Korrespondent in Tschad) Suchbegriffe: Tschad / Tchad / Chad / Rückkehrer / Sudan / Soudan / Toumtouma

من هروب إلى آخر.. نازحون من دارفور يعانون الأمرين في تشاد 30.05.2023

مع استمرار القتال في السودان، يتواصل فرار الآلاف من بلادهم بحثا عن الأمان في دول الجوار. سكان من إقليم دارفور، عايشوا سنوات من الحرب والعنف وجدوا أنفسهم مجددا وسط معارك شرسة، ليفروا إلى تشاد، حيث يعيشون في ظروف قاسية.