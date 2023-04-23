الجيش السوداني يعلق مشاركته في "محادثات جدة".. ماذا بعد؟

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الجيش السوداني يعلق محادثاته مع قوات الدعم السريع في جدة والاتحاد الأفريقي يعلن عن خارطة طريق لحل الأزمة في السودان.. فما تفاصيل هذه الخارطة؟ وماذا بعد تعليق الجيش مشاركته في محادثات جدة؟
مع استمرار القتال في السودان رغم "تمديد الهدنة"، أكد مصدر سوداني تعليق الجيش مشاركته في محادثات وقف إطلاق النار بجدة بسبب "خرق المتمردين المستمر للهدنة"، ما يهدد باشتداد الصراع الذي تسبب حتى الآن بمقتل أكثر من 1800 شخص.
مع تصاعد المخاوف من أزمة إنسانية بين الأطفال، تراجعت وتيرة الاشتباكات في الخرطوم وذلك بعد اتفاق طرفي الصراع على تمديد وقف إطلاق النار للسماح بوصول المساعدات للمدنيين. فيما أدانت ليبيا اقتحام سفارتها بالخرطوم.
رغم استمرار المعارك، رحب الوسطاء السعوديون والأمريكيون باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد الهدنة لمدة خمسة أيام جديدة. فهل يتيح التمديد إيصال مساعدات إنسانية حيوية للسودانيين الذين يواجهون خطر المجاعة؟
مع استمرار القتال في السودان، يتواصل فرار الآلاف من بلادهم بحثا عن الأمان في دول الجوار. سكان من إقليم دارفور، عايشوا سنوات من الحرب والعنف وجدوا أنفسهم مجددا وسط معارك شرسة، ليفروا إلى تشاد، حيث يعيشون في ظروف قاسية.
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