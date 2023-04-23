الجيش السوداني يعلق مشاركته في "محادثات جدة".. ماذا بعد؟

من هروب إلى آخر.. نازحون من دارفور يعانون الأمرين في تشاد

مع استمرار القتال في السودان، يتواصل فرار الآلاف من بلادهم بحثا عن الأمان في دول الجوار. سكان من إقليم دارفور، عايشوا سنوات من الحرب والعنف وجدوا أنفسهم مجددا وسط معارك شرسة، ليفروا إلى تشاد، حيث يعيشون في ظروف قاسية.