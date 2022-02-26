 الجيش الروسي على مدينة خيرسون جنوبي أوكراينا | DW الأخبار | DW | 03.03.2022

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DW الأخبار

الجيش الروسي على مدينة خيرسون جنوبي أوكراينا

أكّد مسؤولون أوكرانيون أنّ الجيش الروسي سيطر على خيرسون، المدينة الكبيرة في جنوب البلاد والتي كانت موسكو أعلنت منذ الصباح سقوطها في قبضة قواتها في أعقاب معارك ضارية.

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