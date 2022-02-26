الجيش الروسي على مدينة خيرسون جنوبي أوكراينا

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أكّد مسؤولون أوكرانيون أنّ الجيش الروسي سيطر على خيرسون، المدينة الكبيرة في جنوب البلاد والتي كانت موسكو أعلنت منذ الصباح سقوطها في قبضة قواتها في أعقاب معارك ضارية.
هزت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم ما دعا السلطات لمطالبة السكان بالتوجه إلى الملاجئ فوراً. يأتي ذلك في الوقت تقول فيه تقارير إخبارية نقلا عن مسؤولين إن القوات الروسية دخلت مدينة خيرسون الاستراتيجية.
رغم اشتداد حدة القتال، أشارت الحكومتان الروسية والأوكرانية إلى انفتاحهما على المفاوضات، فيما تستمر المعارك في محيط كييف والرئيس الأوكراني زيلينسكي يقول إن الجيش الأوكراني لن يلقي سلاحه، ولن يستسلم للغزاة.
مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني سيطر الجيش الروسي على مدينة خيرسون الإقليمية ويحاول الوصول إلى كييف. اليوم أجريت جولة محادثات ثانية بين روسيا وأوكرانيا حيث تم الاتفاق على إقامة ممرات إنسانية حسب مسؤول أوكراني.
روسيا وأوكرانيا هما من أكبر موردي القمح بالنسبة لعدة دول عربية من ضمنها السودان ومصر ولبنان واليمن، وقد يجد مواطنو هذه الدول صعوبة قريباً في توفير الخبز على طاولة الطعام بسبب توقف محتمل لإمدادات القمح.
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