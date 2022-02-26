الجيش الروسي على مدينة خيرسون جنوبي أوكراينا

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا تدخل أسبوعها الثاني ++

مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني سيطر الجيش الروسي على مدينة خيرسون الإقليمية ويحاول الوصول إلى كييف. اليوم أجريت جولة محادثات ثانية بين روسيا وأوكرانيا حيث تم الاتفاق على إقامة ممرات إنسانية حسب مسؤول أوكراني.