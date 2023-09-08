الجيش الدنماركي يعلن وصول أولى دبابات "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا

أعلن الجيش الدنماركي في بيان، الجمعة (الثامن من سبتمبر/ أيلول)، عن إرسال "الدبابات العشر (من طراز "ليوبارد 1") الأولى إلى أوكرانيا، وغيرها في الطريق"، مضيفًا: "أُرسلت عشر دبابات أخرى من المصنع". ولفت الجيش إلى أن العسكريين الدنماركيين يدرّبون في ألمانيا القوات الأوكرانيةعلى استخدام هذه الدبابات.

ووعدت الدول الأوروبية الثلاث الدنمارك وألمانيا وهولندامطلع شباط/ فبراير، بإرسال مئات الدبابات الثقيلة "في الأشهر المقبلة" لدعم كييف في مواجهتها للقوات الروسية.

وقال قائد الجيش الدنماركي، غانر أربيه نيلسن، حسبما أورد البيان، "لا شكّ لدي في أن ذلك سيساعد في المعركة المستمرة". وظلّ الجيش الدنماركي، حتى عام 2005، يستخدم دبابات "ليوبارد 1 A5" التي قدّمها لكييف هذا العام. وفي عام 1997، اشترى البلد 51 دبابة "ليوبارد 2 A4" التي طوّرتها ألمانيا، وتخلّى عن دبابات "ليوبارد 1 A5" تدريجيًا.

أوكرانيا تدعو إلى رفض الانتخابات في المناطق المحتلة

على صعيد آخر، دعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بـ"الانتخابات غير الشرعية" الجارية في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا. وقالت وزارة الخارجية في كييف اليوم الجمعة إن "الانتخابات الصورية التي تجريها روسيا في الأراضي المحتلة مؤقتا باطلة، ولن تكون لها أي آثار قانونية ولن تؤدي إلى أي تغييرات في الوضع الدولي للأراضي الأوكرانية التي استولت عليها القوات العسكرية الروسية".

وطالبت كييف أيضا بإحالة منظمي الانتخابات بالإضافة إلى الحكام الروس وأعضاء إدارات الاحتلال للعدالة. وطالبت الحكومة أيضا بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين. وتجرى انتخابات محلية وإقليمية في روسيا حتى الأحد المقبل.

وفي خضم الحرب الروسية واسعة النطاق، المستمرة منذ أكثر من عام ونصف، قرر الكرملين أيضا إجراء انتخابات في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا وهي دونتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون. وهذه الاقتراعات، التي تنظمها قوة الاحتلال، ليس لها أي شرعية دولية. ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الانتخابات في خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوهانسك بالصورية.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)