الجيش الدنماركي يعطي الضوء الأخضر لقتل دُب "صاحب سوابق جنائية"

في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي تمكّن الدبّ الأبيض من أن يمدّ رأسه عبر نافذة لم تكن موصدة في مركز أبحاث يقيم فيه فريق التصوير في محطّة في شمال شرق جزيرة غرينلاند، على بعد حوالى 400 متر عن قاعدة دانبورغ العسكرية الصغيرة.
وبحسب "قوات الكوماندوز الأركتيكية"، وهي وحدة دنماركية متمركزة في الموقع، عضّ الدبّ أحد الرجال الثلاثة في يده، قبل أن يبعده الفريق بواسطة مسدّسات إنذار. ونُقل الجريح بداية إلى دانبورغ قبل نقله إلى آيسلندا للعلاج.
وقد سبق لهذا الدبّ أن تسبّب بخمسة حوادث، وعاد مرّتين إلى الموقع وكسر إحدى نوافذ المركز قبل أن يفرّ مذعوراً.
وجاء في بيان صادر عن "قوات الكوماندوز الأركتيكية" أن "السلطات المحلية باتت تعتبر الدبّ من أصحاب السوابق، الأمر الذي يجيز قتله في حال عودته".
ووقعت هذه الحادثة في وقت يشهد الجزء الشمالي الشرقي من غرينلاند موجة حرّ، مع ارتفاع الحرارة في المنطقة إلى مستوى قياسي بلغ 23,4 درجة مئوية.
وبحسب الخبراء، يدفع انحسار الصفيحة الجليدية حيث تمسك الدببة القطبية بفرائسها، بهذه الحيوانات إلى البقاء على اليابسة لفترة أطول، ما يؤدي إلى مشاكل سوء تغذية تهدّد هذا النوع الحيواني الذي يعاني أصلاً وضعاً هشّا.
وصحيح أن الحوادث مع البشر ما زالت قليلة، غير أنها آخذة في الارتفاع، في ظلّ سعي الحيوانات إلى البحث عن قوتها.
وكشفت دراسة نُشرت في تموز/ يوليو 2020 في مجلّة "نيتشر كلايمت تشانج" أن هذه الحيوانات الواسعة الانتشار في المنطقة القطبية الشمالية والمقدّر عددها راهنا بحوالي 25 ألفاً مهدّدة بالانقراض بحدود 2100.
ع.ج.م/ ع.غ (أ ف ب)
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أبعد نقطة شمال الكرة الأرضية
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مصدر للحياة
عاش الإنوت في ولاية الاسكا وغرينلاند وشمال كندا منذ آلاف السنين. وتدعى مناطق توطنهم "إنوت نونانغات" والتي تشير إلى الأرض والماء والثلج في القطب الشمالي. وبالنسبة لهم ، فالمنطقة مصدر خصيب للحياة والطعام والثقافة، وهم يتوزعون فيها على 53 مستوطنة.
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الحياة البرية في القطب الشمالي
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بحار الجليد تفقد ملامحها
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القارة البيضاء
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البراري العذراء
تعتمد سلة الغذاء الحيوانية القطبية على أعشاب الكريل التي تعتمد بدورها على تكوينات فيتوبلانكتن الجليدية التي تينع في درجات الحرارة شديدة البرودة. ومع ارتفاع درجات حرارة الكوكب، تتآكل هذه القشرة بما يشكل تهديدا وجوديا للحياة البرية في القارة الجنوبية. المناطق العذراء هنا مازالت سالمة، لكن وجودها بات قلقاً.
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تفاوت دراماتيكي
تعتبر المصورة أكاسيا جونسن أنّ المناطق القطبية في الشمال شاسعة ومتنوعة لكن التغير الحراري خلق تفاوتا كبيرا في درجات الحرارة بين الصيف والشتاء، ما خلق حالة عدم توازن بالوفرة والضوء والعتمة.كارولين شمت/ ملهم الملائكة