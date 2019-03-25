الجيش الجزائري يطالب بإعلان منصب الرئيس شاغرا

قالت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية اليوم الثلاثاء (26 آذار/ مارس 2019) إن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب بإعلان منصب الرئيس شاغرا. ونقلت القناة عنه قوله "إن مطالب الشعب مشروعة"، وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

كما طالب قائد الجيش الجزائري بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، كما جاء في خطاب بثه التلفزيون الحكومي.

كما ذكرت المحطة التلفزيونية أنه بموجب الدستور فإن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما على الأقل.

ع.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)