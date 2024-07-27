الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في جنوب غزة وقتلى في قصف مدرسة

قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن عشرات قتلوا وأصيبوا في هجوم إسرائيلي على مدرسة بدير البلح، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مركز قيادة لحماس. ووزير خارجية أمريكا يؤكد على العمل بشكل حثيث لوقف إطلاق النار في غزة.

أفادت السلطات الصحية التابعة لحماس في قطاع غزة بسقوط 30 قتيلا وإصابة أكثر من 100 آخرين في الهجوم على مدرسة خديجة في دير البلح، إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بالأسر النازحة.

من جانبه قال الجيش الإسرائيليفي بيان إنه استهدف "مركز قيادة وتحكم لحماس داخل مجمع مدرسة خديجة في وسط غزة". وذكر البيان أن المدرسة كانت تُستخدم في شن الهجمات على القوات وكذلك مخزنا للأسلحة وأن الجيش حذر المدنيين قبل الهجوم.

وقد وسع الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عملياته في مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تدخل عملياته العسكرية يومها السادس على التوالي. وأصدر أوامر جديدة بالإخلاء اليوم لسكان مدينة خان يونس مع استعداده لتنفيذ عمليات جديدة بعد ليلة أخرى من الغارات والقصف.

وفي هجمات مماثلة سابقة على البنية التحتية المدنية، اتهم الجيش الإسرائيلي حماس بالمسؤولية عن وضع المدنيين في طريق الأذى، متهما إياها بتنفيذ عمليات داخل مدارس ومستشفيات وأحياء مكتظة بالسكان كغطاء لها. وتنفي حماس هذا.

,يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام فلسطينية رسمية إن ما لا يقل عن 14 فلسطينيا قُتلوا في هجمات إسرائيلية في خان يونس منذ الفجر وإن جثثهم نُقلت إلى مجمع ناصر الطبي.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه طلب من الفلسطينيين إخلاء الأحياء الجنوبية في منطقة خان يونسبقطاع غزةمؤقتا حتى يتمكن من "العمل بقوة" هناك، وطلب منهم الانتقال إلى منطقة إنسانية في المواصي. وأضاف الجيش أنه وجه دعواته للسكان للإخلاء عبر عدة وسائل من أجل تخفيف الخطر على المدنيين.

عشرات القتلى في خانس يونس To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

العمل بشكل حثيث لوقف إطلاق النار

من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت إن الولايات المتحدة "تعمل يوميا بشكل حثيث" من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد مسار لسلام وأمن دائمين. جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في لاوس.

وجاءت تصريحات بلينكن بعدما قالت نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي: ينبغي التوصل بشكل عاجل إلى سلام دائم وإن القانون الدولي ينبغي أن يسري على الجميع.‭‭ ‬‬ويمثل تعليق الدولة ذات أكبر أغلبية مسلمة في العالم إشارة غير مباشرة إلى قرارات اتخذتها محكمتان دوليتان مؤخرا بشأن هجمات إسرائيل على غزة.وأضافت مرسودي "لا يمكننا مواصلة غض الطرف عن الوضع الإنساني الأليم في غزة".

وعبرت رابطة آسيان اليوم في بيان مشترك عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة و"العدد المروع" للقتلى هناك.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل ما يربو على 39 ألف فلسطيني. ولا تفرّق أرقام السلطات الصحية الفلسطينية بين المقاتلين وغير المقاتلين.

ويقدر المسؤولون الإسرائيليون أن نحو 14 ألف مقاتل من الجماعات المسلحة، قتلوا أو أسروا، من أصل قوة قدروا عددها بأكثر من 25 ألف مقاتل في بداية الحرب.

ع.ج/ ع.خ (أ ف ب، د ب أ)