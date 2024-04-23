الجيش الإسرائيلي ينفي ادعاءات بدفن جثث فلسطينيين في غزة

نفى بيان للجيش الإسرائيلي مزاعم قيام قواته بدفن فلسطينيين في مقابر جماعية بمستشفى في غزة. جاء ذلك بعد إعراب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن شعوره بـ"الذعر" إزاء تقارير بهذا الصدد.

نفى الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء صحة ما يقوله الفلسطينيون بشأن مقابر جماعية وإعدامات محتملة في مستشفى بغزة، وقال إنه استخرج بالفعل جثثا في محاولة للعثور على رهائن احتجزتهم حركة حماس. وقال الجيش في بيان إن "الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثث فلسطينيين لا أساس له من الصحة"، مضيفا أن قواته أعادت الجثث إلى مكان دفنها بعد فحصها. وأضاف "جرت عملية الفحص بعناية وبشكل حصري في مواقع أشارت المخابرات إلى احتمال وجود رهائن فيها. وتم الفحص بطريقة لائقة تحفظ كرامة الموتى".

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد قال اليوم الثلاثاء (23 نيسان/أبريل 2024) إنه "يشعر بالذعر" من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك.

كما ندد تورك، في كلمة أمام الأمم المتحدة ألقاها متحدث بالنيابة عنه، بالضربات الإسرائيلية على غزة في الأيام القليلة الماضية والتي قال إن معظم قتلاها من النساء والأطفال. وكرر أيضاً تحذيره من التوغل الواسع النطاق في مدينة رفح قائلاً إنه قد يؤدي إلى "المزيد من الجرائم البشعة".

فيما قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "نستشعر ضرورة دق ناقوس الخطر لأن من الجلي أنه تم العثور على العديد من الجثث". وأضافت "بعضها مقيد اليدين، وهو ما يشير بالطبع إلى انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتعين إجراء المزيد من التحقيقات بخصوص تلك (الانتهاكات)".

وتابعت أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعمل على التحقق من صحة تقارير المسؤولين الفلسطينيين التي تفيد بالعثور على 283 جثة في مستشفى ناصر و30 جثة في الشفاء.

وبحسب تلك التقارير، فإن الجثث دُفنت تحت أكوام من النفايات وكان من بينها نساء ومسنون.

كما ندد تورك، في كلمة أمام الأمم المتحدة ألقتها شامداساني نيابة عنه، بالضربات الإسرائيلية على غزة في الأيام القليلة الماضية والتي قال إن معظم قتلاها من النساء والأطفال.

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وادعى الدفاع المدني الفلسطيني في غزة الاثنين بأنه أخرج في الأيام الثلاثة الأخيرة نحو 200 جثة لأشخاص قتلتهم القوات الاسرائيلية ودفنتهم في مقابر جماعية في مجمع مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة. وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة لوكالة فرانس برس "ما زالت جهود الدفاع المدني مستمرة حتى اللحظة في عمليات انتشال جثامين الشهداء من داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وانتشلت طواقمنا منذ السبت نحو 200 شهيد".

وأضاف محمود بصل "تم التعرف على عدد من الشهداء من قبل عوائلهم، وبدت على آخرين علامات التحلل وهناك صعوبة في التعرف عليهم. اليوم الاثنين تم انتشال 80 جثة من مجمع ناصر الطبي. أمس الأحد تم انتشال 65 جثة وأول من أمس تم انتشال 50 جثة. جهود طواقم الدفاع المدني مستمرة من أجل انتشال كافة الجثث".

وقال مسؤولان آخران في غزة لفرانس برس إنه تم إخراج 283 جثة منذ السبت، فيما لم يدل الجيش الإسرائيلي بأي تعليق حتى الآن.

اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم نفّذته حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أسفر عن مقتل 1170 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويذكر أن حماس التي شنت هجوما مباغثا على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وخُطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، قضى 34 منهم وفقاً لمسؤولين إسرائيليين. وسحب الجيش الإسرائيلي قواته من خان يونس في السابع من نيسان/أبريل بعدما نفّذ "عملية دقيقة ومحدودة" في مستشفى ناصر الذي يعد من الأكبر في غزة.

خ.س/ح.ز (رويترز، أ ف ب)