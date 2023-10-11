الجيش الإسرائيلي ينفذ قصفا مدفعيا داخل سوريا ردا على إطلاق قذائف

قصفت إسرائيل مساء الثلاثاء بالمدفعية داخل الأراضي السورية رداً على إطلاق قذائف منها نحو هضبة الجولان التي احتلتها في عام 1967، وفق ما أكد متحدث عسكري.

وقال متحدث باسم الجيش إن قواته "ترد بقصف مدفعي ونيران قذائف الهاون والمورتر نحو مصادر إطلاق القذائف داخل الأراضي السورية" بعد "رصد إطلاق عدد من القذائف من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية".

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس عن طبيعة القصف من الجانب السوري، رجح متحدث عسكري إسرائيلي أنه كان "قذائف هاون".

وهذه هي المرة الأولى يتم فيها تبادل القصف عبر الحدود بين إسرائيل وسوريا مذ بدء التصعيد الأخير في قطاع غزة، بعدما شنّت حركة حماس عملية إرهابية مباغتة ضد الدولة العبرية السبت.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس إنّ القصف على الجولان نفّذته "فصائل فلسطينية تعمل مع حزب الله اللبناني".

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إن الفصائل الفلسطينية التي تعمل مع حزب الله أطلقت قذائف هاون صوب مرتفعات الجولان. وردت إسرائيل بقصف مواقع للجيش السوري في القنيطرة وريف درعا.

وقال نشطاء من منطقة درعا إن مواقع تابعة للجيش السوري في القنيطرة تعرضت للقصف الإسرائيلي. وقال مصدر في جنوب سوريا إن فصيلاً فلسطينياً أطلق ثلاثة صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأتى إطلاق القذائف من الأراضي السورية والرد الاسرائيلي عليها، بعد ساعات من تبني الجناح العسكري لحماس (كتائب عز الدين القسام) إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل. وأعقب إطلاق الصواريخ من لبنان، تبادل للنيران بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

ويثير هذا التطور مخاوف من أن يؤدي العنف إلى حرب أوسع نطاقاً، إذ تتبادل إسرائيل إطلاق النار عبر الحدود مع حزب الله اللبناني وتقاتل مسلحي حركة حماس في غزة.

يشار إلى أن حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ع.ح./ع.ج.م./م.س (أ ف ب ، د ب أ ، رويترز)