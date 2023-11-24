الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الاستعدادات الأخيرة لتسليم الرهائن

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة (24 نوفمبر/ تشرين ثاني 2023)، إنمجموعة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، سيتم إيواؤهم جميعا في أماكن إقامة آمنة في إسرائيل.

وأفادت تقارير إعلامية بأن حركة حماس سلمت أول مجموعة من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة بعد بدء سريان وقف إطلاق النار. وتم تسليم 13 امرأة وطفلا إلى الصليب الأحمر الدولي، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة.

وتم التسليم في أحد مستشفيات خان يونس جنوبي قطاع غزة. ويتم نقل الرهائن الآن في طريقهم إلى معبر رفح الحدودي مع مصر. وسيتم تسليمهم بعد ذلك إلى الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي "نطالب الجميع باحترام خصوصية الرهائن المفرج عنهم وعائلاتهم".

وتشملالهدنة المؤقتة التي بدأ سريانها صباح اليوم الجمعة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة وتستمر لمدة أربعة أيام، الإفراج عن 13 رهينة لدى الحركة مقابل 39 من الفلسطينيين في السجون كدفعة أولى.

وبحسب تقارير إعلامية، هناك 39 من القصر والنساء الفلسطينيات في طريقهم إلى سجن بوسط إسرائيل قبيل الإفراج عنهم.

ونشرت "هيئة شؤون الأسرى" في منظمة التحرير الفلسطينية أسماء 39 فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم ضمن صفقة التبادل مقابل 13 من الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وقال رئيس الهيئة قدورة فارس، إنه سيتم تسليمهم، وجميعهم من الضفة الغربية أو القدس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر قرب رام الله.

بدوره، أكد موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإخباري الإلكتروني أن عملية التبادل الأولى تشمل 24 فلسطينية و 15 من القصر الفلسطينيين. وتشمل الهدنة إدخال مساعدات إنسانية ووقود للقطاع.

وأكد مصدر مقرب من حماس الجمعة أن الحركة أطلقت عددا من الرهائن التايلانديين الذين كانت تحتجزهم منذ هجومها الإرهابي على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إضافة إلى الرهائن الذين تمّ إطلاق سراحهم ضمن اتفاق هدنة مع الدولة العبرية.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "عددا إضافيا من الأجانب التايلانديين أخلي سبيلهم كبادرة من حماس". وكان رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين قد قال في منشور على موقع "اكس" تويتر سابقا "تم إبلاغي من الجانب الأمني ووزارة الخارجية بأنه تم بالفعل إطلاق سراح 12 رهينة تايلانديا".

وتم التوصل للهدنةبوساطة مصرية قطرية أمريكية، بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنها منظمة إرهابية.

وصرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الجمعة، بأن الحركة "مستعدة لاستمرار العمل مع مصر وقطر لتحقيق الوقف الشامل للعدوان على غزة" عبر وقف دائم لإطلاق نار مع إسرائيل.

وأكد هنية في كلمة مصورة "التزام حماس بتنفيذ اتفاق الهدنة المؤقتة" التي دخلت حيز التنفيذ اليوم لمدة أربعة أيام، وإنجاحه مادامت إسرائيل تلتزم بذلك.

وكان من المقرر ان تدخل الهدنة حيز التنفيذ أمس الخميس لكنها أرجئت إلى الجمعة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي في اليوم التاسع والأربعين للحرب بين اسرائيل وحركة حماس.

ع.أ.ج/ ع ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)