الجيش الإسرائيلي يعلن اقتحام مقار لحركة حماس جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اقتحام مقار لحماس في مدينة خان يونس، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن جيش بلاده تمكن من "القضاء على أكثر 8 آلاف إرهابي". والسطات الصحية التابعة لحماس تعلن عن حصيلة جديدة للضحايا.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد (31/12/2023)، استمرار مهاجمة أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة، وقال إن الطائرات المقاتلة قامت بشن هجمات جديدة على مقاتلي حماس قرب شمال مدينة غزة، حيث "ساعدت القوات البرية في القضاء عليهم". وقال الجيش الإسرائيلي إنه بصدد السيطرة على شمال القطاع، المنطقة التي بدأ منها الهجوم، وعلى "آخر معقل كبير لحماس في شمالي قطاع غزة".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اقتحام مقار لحماس في مدينة خان يونس ، في جنوب شرقي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في وقت متأخر من مساء أمس السبت "إنه خلال العملية البرية في خان يونس، داهمت القوات الإسرائيلية اليوم مقار حركة حماس في قلب المدينة، بما في ذلك مركز قيادة المخابرات التابع للحركة".

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وتشتبه إسرائيل في أن يحيي السنوار القيادي بحركة حماس يختبئ حاليا في الأنفاق تحت خان يونس. ويعد معقل حماس حاليا أيضا نقطة محورية في الهجوم البري الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة.

القوات الإسرائيلية تتوغل في غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

في هذه الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي تمكن بالفعل من "القضاء على أكثر 8 آلاف إرهابي" في قطاع غزة. ونشر نتنياهو عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" كلمة من مكتبه "خطوة بخطوة، نقضي على قدرات حماس. حماس ستهزم. جنودنا سينتصرون. شعب إسرائيل سينتصر".

وتابع نتنياهو: "نحن مستمرون في القتال حتى تحقيق أهداف الحرب ، وخاصة القضاء على حماس والإفراج عن جميع المحتجزين لدينا، سنضمن أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل ".

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع ارتفعت إلى 21822 قتيلا و56451 جريحا منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ، مشيرة إلى مقتل 150 شخصا وإصابة و286 بجروح خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ولم تتأكد الحصيلة من مصادر مستقلة.

ع.ج.م/م.س (د ب أ، أ ف ب)