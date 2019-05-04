 الجيش الإسرائيلي يقتل مسلحين فلسطينيين على الحدود مع غزة | أخبار | DW | 10.08.2019

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أخبار

الجيش الإسرائيلي يقتل مسلحين فلسطينيين على الحدود مع غزة

قال الجيش الإسرائيلي السبت إنه قتل ناشطين فلسطينيين حاولوا عبور السياج الفاصل بين غزة والأراضي الإسرائيلية محملين بأسلحة مختلفة بهدف مهاجمة قواته على حدود القطاع، فيما ألقى أحدهم قنبلة يدوية لم تسفر عن إصابات.

Gaza-Streifen Khan Yunis | Israelischer Armee, Panzer (Getty Images/AFP/S. Khatib)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت (10 آب/أغسطس 2019) أنه قتل أربعة مسلحين فلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة. وغرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم قائلا إنهم رصدوا المسلحين الأربعة وهم يقتربون من السياج الأمني بين غزة وإسرائيل جنوبي القطاع.

وأضاف أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على الأربعة بعدما اجتاز أحدهم السياج الأمني، وقتلتهم. وكان الأربعة، بحسب الجيش الإسرائيلي، مسلحين ببنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية وقذيفة "آر بي جي". وتم خلال الأحداث إلقاء قنبلة يدوية على الجنود الإسرائيليين ولم يصب أحد  منهم بأذى. وتابع البيان أنه تم بعد ذلك "شل حركة أربعة" فلسطينيين.

مختارات

ما مغزى تصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان بشأن ما أسماه "حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية"؟ هل هي جزء من صفقة القرن يتم تسريبه قصدا، أم مجرد محاولة للضغط على الفلسطينيين للعودة للمفاوضات قبل "فوات الأوان"؟ (10.06.2019)

ناشد مدير مجمع طبي في غزة "جميع الضمائر الحية" سرعة التدخل لإنقاذ مرضى غزة. ويعاني القطاع المحاصر من عدم وجود أدوية أساسية ومضادات حيوية وأدوية خاصة لعدد من الأمراض الشائعة. (25.05.2019)

وأوضحت متحدثة عسكرية اتصلت بها وكالة فرانس برس أن الفلسطينيين الأربعة "قتلوا". وقالت "فتح الجيش النار بعدما تسلق أحد الإرهابيين السياج وألقى قنبلة يدوية على العسكريين".

تجدر الإشارة إلى أن تظاهرات أسبوعية تجري منذ آذار/ مارس 2018 على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وبحق العودة للاجئين. وتتخلل "مسيرات العودة" هذه  مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل الخاضع لحراسة مشددة من الجيش.

وقتل منذ ذلك الحين ما لا يقل عن 301 فلسطيني بنيران إسرائيلية معظمهم في صدامات تشهدها التظاهرات، كما قتل آخرون في ضربات إسرائيلية ردا على عمليات جرت انطلاقا من قطاع غزة. كما قتل سبعة إسرائيليين في أعمال العنف هذه.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.ا/أ.ف.ب)

     

  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    قمة كامب ديفيد عام 2000 / الانتفاضة الثانية

    لم تنجح قمة كامب ديفيد، التي عُقدت في يوليو/ تموز عام 2000، وجمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع القدس أو ترسيم الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعدها انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول عام 2000 على إثر زيارة رئيس الوزراء آنذاك، ارييل شارون، للمسجد الأقصى.

  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    الانسحاب من غزة

    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

  • Jahresrückblick August 2006 Libanon Krieg (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    حرب لبنان و الانقسام الفلسطيني الداخلي

    بلغ الصراع في الشرق الأوسط ذروته عام 2006. في حين كانت إسرائيل تشن حرباً ضد حزب الله في لبنان، ساد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس على السلطة. وفي عام 2007، أضعف انقسام السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم، الجانب الفلسطيني.

  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الرصاص المصبوب"

    في ديسمبر/ كانون الأول 2008، شنت إسرائيل هجمات اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" على مجموعة أهداف في غزة. الهدف من هذه العملية كان إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. وسبق الضربة العسكرية الإسرائيلية، تصعيد للصراع بين حركتي فتح وحماس. لكن بعد سيطرة حماس على القطاع، عاد التوتر. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2009، انتهى الصراع بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا للمصادر الفلسطينية.

  • ISRAEL GAZA Krieg (Getty Images)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "عمود السحاب"

    بقي الصراع مستمراً عام 2009، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، اغتال سلاح الجو الإسرائيلي، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، ما أجج الصراع بين الجانبين. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت اسرائيل عملية اسمتها "عمود السحاب". بعدها وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار مرة أخرى.

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الجرف الصامد"

    تعد حرب غزة عام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد" الصراع العسكري الأكثر عنفاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية. الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع، تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    في مايو/ أيار عام 2018، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار أثارموجة احتجاجات واسعة، استمرت لأسابيع وخلفت أكثر من ألفي جريح و حوالي خمسين قتيلاً.

  • USA Trump und Netanjahu (picture-alliance/Photoshot/Ting Shen)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    القرار بشأن الجولان

    لا تزال سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط مثيرة الجدل. وقد أثار اعترافه مؤخرا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ردود أفعال دولية غاضبة عبرت عن مخاوفها من تأجيج الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    تجدّد التصعيد

    تجدد التصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخ منها على شمال تل أبيب أواسط مارس/ آذار 2019. وعلى إثرها ازدادت وتيرة التصعيد في غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية مكتب زعيم حماس إسماعيل هنية. إعداد: شارلوته فوسه/ إيمان ملوك


 

مختارات

في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين يخفي تاريخاً طويلاً من النزاعات والحروب بين الجانبين. في ما يلي نظرة عامة بالصور حول أبرز المحطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقدين الماضيين. (27.03.2019)  

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