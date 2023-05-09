الجيش الإسرائيلي يقتل قادة في الجهاد الإسلامي

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مقتل ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي في غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
أعلنت اسرائيل استعدادها "لأي احتمال" في مواجهات التطورات الأمنية مع قطاع غزة. وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الفصائل الفلسطينية المسلحة بـ"رد ساحق" ضد أي تصعيد، إثر مقتل قادة من "الجهاد".
عقب إطلاق فصائل مسلحة رشقات من القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية شنت طائرات الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على أهداف تتبع فصائل مسلحة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
قتل 13 فلسطينيا على الأقل بينهم 3 من أبرز القادة العسكريين في حركة "الجهاد الإسلامي" في غارات إسرائيلية على أهداف في غزة، بحسب مصادر فلسطينية، فيما أكدت إسرائيل استهداف الحركة المسلحة، وأعلنت التأهب على الحدود مع القطاع.
توفي خضر عدنان القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما، بحسب ما أعلنت سلطات السجون الإسرائيلية. وعقب الإعلان عن وفاته، أطلق مسلحون فلسطينيون عددا من الصواريخ من قطاع غزة.
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