الجيش الإسرائيلي يقتل قادة في الجهاد الإسلامي

بينهم 3 من قادة "الجهاد الإسلامي".. قتلى في قصف إسرائيلي في غزة

قتل 13 فلسطينيا على الأقل بينهم 3 من أبرز القادة العسكريين في حركة "الجهاد الإسلامي" في غارات إسرائيلية على أهداف في غزة، بحسب مصادر فلسطينية، فيما أكدت إسرائيل استهداف الحركة المسلحة، وأعلنت التأهب على الحدود مع القطاع.