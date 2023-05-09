 الجيش الإسرائيلي يقتل قادة في الجهاد الإسلامي | DW الأخبار | DW | 10.05.2023

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الجيش الإسرائيلي يقتل قادة في الجهاد الإسلامي

مقتل ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي في غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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