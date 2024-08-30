الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل "قائد شبكة حماس في جنين و2 آخرين"

أعلن الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة عناصر من حماس -أحدهم قيادي- بتبادل إطلاق نار وقصف جوي بالضفة الغربية في اليوم الثالث من عمليته العسكرية هناك. وأكدت السلطات الفلسطينية "استشهاد ثلاثة شبان" دون تأكيد أو نفي علاقتهم بحماس.

قال الجيش الإسرائيلي إن شرطة حرس الحدود قتلت قياديا كبيرا في حركة حماس في الضفة الغربية اليوم الجمعة (30 أغسطس / آب 2024).

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة (29 أغسطس/آبا 2024) بأنه قام خلال العملية "بالقضاء على المدعو وسام حازم قائد شبكة حماس الارهابية في جنين".

وأوضح أن الأخير قضى "خلال تبادل لإطلاق النار"، مشيرا الى أنه "كان ضالعا في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار ارهابية وتفجير عبوات ناسفة إلى جانب أعمال إرهابية أخرى" في الضفة.

وأكد الجيش أنه بعد مقتل حازم "قضت طائرة لسلاح الجو" على عنصرين آخرين "حاولا الهرب من السيارة التي كانوا يستقلونها" معه، مشيرا الى أنهما كانا "من نشطاء حماس في جنين عملا تحت قيادة المدعو وسام حازم وتورطا في عمليات إطلاق نار ارهابية نحو بلدات اسرائيلية في منطقة التماس".

وقُتل الثلاثة في بلدة الزبابدة جنوب غرب جنين.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن بيان مقتضب لوزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية "باستشهاد ثلاثة شبان اليوم الجمعة في بلدة الزبابدة، هم: ميسرة سليمان عبد مشارقة وعرفات جاسر أحمد عامر ووسام أيمن زيدان خازم، واحتجاز جثامينهم".

وذكر بيان وزارة الصحة الفلسطينية أن مُسيرة إسرائيلية استهدفت بالصواريخ الثلاثة الشبان في البلدة بعد أن ترجلوا من مركبة كانوا يستقلونها بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف من الجنود الإسرائيليين ما أدى لاشتعالها. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي منع مركبات الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى مكان القصف.

ولم تؤكد السلطات الفلسطينية أو تنفي ما ذكره الجيش الإسرائيلي من أن القتلى الثلاثة ينتمون لحركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

قُتل ثلاثة فلسطينيين في بلدة الزبابدة جنوب غرب جنين في الضفة الغربية: ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي منع مركبات الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى مكان القصف. صورة من: RONALDO SCHEMIDT/AFP

من جانب آخر أفاد سكان لفرانس برس بأن القوات الإسرائيلية انسحبت خلال ليل الخميس الجمعة من طولكرم ومخيم نور شمس، بينما لا تزال المواجهات مستمرة في جنين ومحيطها.

وتشهد الضفة الغربية توغلات إسرائيلية منتظمة. لكن من النادر أن تنفذ بشكل متزامن في مدن عدة، وبإسناد جوي، كما يحدث منذ الأربعاء.

وحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس من أن العملية "يجب ألا تشكل أرضية لتوسيع الحرب من غزة، بما في ذلك الدمار الواسع النطاق".

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس ازدادت أعمال العنف في الضفة الغربية -التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967- وقتل نحو 640 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حسب الأمم المتحدة، وقتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا -بينهم جنود- في هجمات نفذها فلسطينيون أو خلال عمليات عسكرية، وفق بيانات إسرائيلية رسمية.

وتثير العملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، قلق الأمم المتحدة التي حذرت من خطر "تدهور الوضع الكارثي أصلا" في الأراضي الفلسطينية حيث تقترب الحرب في قطاع غزة المحاصر والمدمر من إتمام شهرها الحادي عشر.

من جانبها قالت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة إنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء العملية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن خطر عدم الاستقرار جسيم وشددت على الضرورة العاجلة لخفض التصعيد.

ع.م / ع.ج.م/م.س (أ ف ب ، رويترز)