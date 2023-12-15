الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة رهائن "عن طريق الخطأ" بغزة

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت ثلاثة رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون "تهديدا". وأعلن متحدث باسم الجيش أن القوات المسلحة تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث وتم فتح تحقيق في الحادث.

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة (15 ديسمبر/ كانون الأول 2023) أن قواته قتلت الجمعة ثلاثة رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون "تهديدا". وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري "خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاثة رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأسوي".

وتعليقا على الحادث قال البيت الأبيض إن مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين في قطاع غزة على أيدي جنود إسرائيليين كان "خطأ مأسويا". وقال الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي "ليس لدينا رؤية كاملة حول الطريقة التي سارت بها تلك العملية بالضبط وكيف ارتكب هذا الخطأ المأسوي".

وأعلن الجيش هوية اثنين من الرهائن القتلى: يوتام حاييم الذي خطف من كيبوتس كفار عزة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وسامر الطلالقة الذي اقتيد من كيبوتس نير عام. وطلبت عائلة الرهينة الثالث عدم الكشف عن هويته. وتمت إعادة جثثهم إلى إسرائيل.

وبحسب هاغاري، فإن الجيش يعتقد أن الثلاثة "إما هربوا وإما كانوا متروكين من قبل الإرهابيين الذين احتجزوهم"، متعهدا إجراء "تحقيق شفاف" بشأنهم. وبهذا، يرتفع عدد الرهائن الذين أكد الجيش مقتلهم إلى 22 من أصل نحو 250 شخصا.

وشنّت حماس هجوما إرهابيا غير مسبوق على إسرائيل انطلاقا من غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وأسفر الهجوم على جنوب الدولة العبرية عن مقتل 1139 شخصا، بحسب إسرائيل التي تعهدت إثره "القضاء" على حماس وتواصل شن هجوم على القطاع الفلسطيني خلف أكثر من 18780 قتيلاً، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن السلطات الصحية التابعة للحركة.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ش/ ع.خ (رويترز، أ ف ب)