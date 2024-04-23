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الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عضوين في حزب الله واعتراض هجومين

٢٣ أبريل ٢٠٢٤

قال حزب الله اللبناني إنه هاجم بمسيرات مقرين عسكريين إسرائيليين "ردا" على مقتل أحد مقاتليه. وأعلن الجيش الإسرائيلي قتله اثنين من الحزب واعتراضه "هدفين جويين". يأتي ذلك استمرارا للقصف المتبادل بين الطرفين بشكل شبه يومي.

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دخان يتصاعد في جنوب لبنان عقب قصف إسرائيلي في 4/1/2024
توتر وتبادل للقصف عبر الحدود بشكل شبه يومي بين إسرائيل وحزب الله منذ اندلاع الحرب في غزة (أرشيف)صورة من: Jalaa Marey/AFP

قال حزب الله اللبناني -المتحالف مع إيران- إنه نفذ اليوم الثلاثاء (23 أبريل / نيسان 2024) هجوما بمسيرات على قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين شمال مدينة عكا. ومن شأن هذا الهجوم أن يكون أبعد نقطة تصل لها هجمات الحزب داخل إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة.

من جانبه ذكر الجيش الإسرائيلي أنه ليس لديه علم بقيام حزب الله بقصف أي من منشآته، لكنه قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إنه اعترض "هدفين جويين" قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل.

وأوضح حزب الله أنه تحرك ردا على هجوم إسرائيلي سابق أسفر عن مقتل أحد مسلحيه. ونشر الحزب ما يبدو أنها صورة -التقطتها الأقمار الصناعية- يظهر فيها موقع الضربة محاطا بدائرة حمراء بمنتصف الطريق بين عكا ونهاريا إلى الشمال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل اثنين من حزب الله في ضربات جوية شنها على جنوب لبنان: مؤكدا أن إحدى طائراته قتلت عنصراً "بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في حزب الله في جنوب لبنان... كان نشِطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل"، وأن الجيش قتل ليلا عنصرا من وحدة النخبة التابعة لحزب الله وهي قوة الرضوان.

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وكان حزب الله نعى خلال الليل أحد مقاتليه. وأكد الحزب مقتل حسين عزقول لكنه لم يدلِ بمزيد من التفاصيل. وذكر مصدر مقرب من الحزب لوكالة فرانس برس أن استهداف حزب الله للمقرين الإسرائيليين جاء بعد ساعات من ضربة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في منطقة عدلون في قضاء صور أسفرت عن مقتل "مهندس في وحدة الدفاع الجوي في حزب الله".

ويأتي ذلك بعد إعلان حزب الله ليل الأحد عن إسقاط "طائرة مسيرة معادية" في جنوب لبنان من طراز "هرميس 450"، فيما أكد الجيش الاسرائيلي صباح الاثنين سقوط مسيرة عائدة له في جنوب لبنان بعد إصابتها بصاروخ أرض-جو. 
وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.م/  (رويترز ، أ ف ب ، د ب أ)

 

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