الجيش الإسرائيلي يعلن قتل "إرهابيين" في ضربة على مسجد بجنين

قصف الطيران الإسرائيلي مجمعا أسفل مسجد في الضفة الغربية المحتلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2023). وقال الجيش الإسرائيلي إن المجمع كان يستخدمه مسلحون للتخطيط لشن هجمات، وقال مسعفون فلسطينيون إن شخصا واحدا على الأقل سقط قتيلا جراء القصف، بينما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بمقتل شابين بعد استهداف طائرات إسرائيلية مسجدا في مخيم جنين للاجئين.

وتعد هذه ثاني غارة من نوعها على الأقل تقصف أهدافا في الضفة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن تصاعد العنف هناك منذ أن نفذت حماس هجوما داميا على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري. وقالت إسرائيل إن المجمع الموجود أسفل مسجد الأنصار في مخيم جنين للاجئين تابع لنشطاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين نفذتا هجمات في الأشهر القليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان "تم تلقي معلومات مخابراتية في الآونة الأخيرة تشير إلى أن الإرهابيين (الذين) تم تحييدهم كانوا يخططون لهجوم إرهابي وشيك".

ونشر الجيش صورا قال إنها تظهر مدخلا يؤدي إلى مخبأ تحت المسجد. كما نشر رسما تخطيطيا قال إنه يوضح المكان الذي خزن فيه المسلحون الأسلحة هناك. وكان مخيم جنين، وهو معقل للمسلحين الفلسطينيين، محورا لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في وقت سابق من هذا العام.

حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية هجوم مفاجئ من حماس في خطوة مباغتة، قامت حركة حماس، يوم السبت 07 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهجوم كبير على إسرائيل عبر إطلاق وابل من الصواريخ في اتجاه بلدات ومدن إسرائيلية، فضلاً عن اختراق عدد من المسلحين للسياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل حول غزة. وقتل عدد كبير من المدنيين وعناصر من جهازي الشرطة والجيش، فضلاً عن أسر العشرات، في الهجوم الإرهابي.

حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية حصيلة القتلى في ارتفاع وجلهم مدنيين الهجوم الصادم اعتبرته واشنطن "أسوأ هجوم تتعرّض له إسرائيل منذ 1973". تجاوزت حصيلة القتلى الإسرائيليين 700 شخص، بينهم 73 عسكرياً فضلا عن مئات الجرحى. القتال استمر داخل مدن إسرائيلية محاذية لغزة لليوم الثالث تواليا، ما دفع إسرائيل إلى إخلاء جميع سكان غلاف غزة، معلنة أنها في "حالة حرب".

حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية إسرائيل تتوعد بالرد أطلقت حماس، المصنفة حركة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، اسم "طوفان الأقصى" على هجومها قائلة إنه جاء ردا على "العدوان الإسرائيلي" في القدس. في المقابل أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية"، واستدعت 300 ألف جندي احتياط، وقصفت المئات من الأهداف في قطاع غزة. كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية فرض حصار مطبق على القطاع.

حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية المأساة كذلك في غزة في الجانب الفلسطيني، الوضع الإنساني كذلك في غاية الصعوبة، وزارة الصحة في غزة أكدت وقوع حوالي 500 قتيل ومئات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي، فيما أكدت الأمم المتحدة نزوح 123 ألف شخص داخل القطاع الذي يعاني مسبقا من تدهور الخدمات الأساسية، كما سقط قتلى فلسطينيون في الضفة الغربية في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية الغرب يدعم إسرائيل ألمانيا أكدت وقوفها إلى جانب إسرائيل وقالت إنه من حق هذه الأخيرة الدفاع عن نفسها أمام "الهجمات الهمجية"، لكنها حذرت من تطور الصراع. الولايات المتحدة أعلنت تقديم "دعم إضافي" لحليفتها إسرائيل وتحريك حاملة طائرات إلى شرق المتوسط، كما أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات وأبدى تضامنه مع إسرائيل. وتصنف كل هذه الأطراف حماس حركة إرهابية.

حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية انقسام عربي الإمارات وصفت هجوم حماس بـ"التصعيد الخطير" وأكدت "استياءها إزاء تقارير اختطاف المدنيين الإسرائيليين". المغرب أدان استهداف المدنيين من أي جهة كانت لكنه أشار إلى تحذيره السابق من "تداعيات الانسداد السياسي على السلام". وحذرت مصر من تداعيات "التصعيد" لكنها دعت المجتمع الدولي لحث إسرائيل "على وقف اعتداءاتها"، فيما أكدت قطر انخراطها في محادثات وساطة مع حماس ومسؤولين إسرائيليين تشمل تبادلا محتملا للأسرى.

حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية ماذا بشأن السعودية وإيران وتركيا؟ توجهت أيضا الأنظار لموقف السعودية التي يتردد أنها مقبلة على التطبيع مع إسرائيل. الرياض طالبت بوقف التصعيد، لكنها ذكرت "تحذيراتها من انفجار الأوضاع نتيجة الاحتلال". إيران وقفت بوضوح إلى جانب حماس لكنها نفت ضلوعها في الهجوم ردا على اتهامات إسرائيلية وأمريكية، فيما دعت تركيا التي تحسنت علاقاتها بإسرائيل مؤخراً، إلى "دعم السلام" و"عدم الإضرار بالمدنيين".



وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لمكان الغارة الجوية فجوة كبيرة في أحد الجدران الخارجية للمسجد وحولها الحطام. وشوهد عشرات الفلسطينيين وهم يتفقدون الأضرار وسط أصوات سيارات الإسعاف في الخلفية.

وقالت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيا واحدا على الأقل قتل وأصيب ثلاثة آخرون. وكانت قد ذكرت في وقت سابق أن شخصين لقيا حتفهما. وقال سكان المخيم إنهم تلقوا تحذيرات من الجيش الإسرائيلي بعدم البقاء قريبا من المسلحين بسبب التوغل الوشيك للمخيم. وأضافوا أن الجيش لم يحدد موعدا.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. ويشار إلى أنّ حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تصنف على أنها منظمة إرهابية، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

وقالالجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه نفذ غارة جوية على مخيم للاجئين قرب مدينة طولكرم بوسط الضفة الغربية وإن الغارة تزامنت مع حملة مداهمة استهدفت اعتقال عددا من المشتبه بهم ومصادرة أسلحة. وقال الفلسطينيون إن 12 شخصا على الأقل قتلوا. ورفعت الأحداث الأخيرة عدد القتلى الفلسطينيين إلى 90 في الضفة الغربية منذ بدء جولة التوتر الحالية بين حركة حماس وإسرائيل في غزة في السابع من الشهر الجاري. حسب حصيلة نشرتها وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد.

وقُتل 4.385 شخصا منهم 1.756 طفلا و967 امرأة فيقطاع غزة جراء القصف بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس، فيما قتل أكثر من 1.400 شخص من الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس، حسب السلطات الإسرائيلية.

ح.ز/ م.س (رويترز، أ.ف.ب)