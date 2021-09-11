 الجيش الإسرائيلي يعتقل آخر فلسطينيَّين فارّين من سجن جلبوع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.09.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الجيش الإسرائيلي يعتقل آخر فلسطينيَّين فارّين من سجن جلبوع

أكد الجيش الإسرائيلي أن جنوده ألقوا القبض اليوم الأحد على آخر اثنين من بين ستة سجناء فلسطينيين هربوا من سجن شديد الحراسة قبل أسبوعين. واعتقلت القوات الإسرائيلية الخاصة الرجلين خلال مداهمة في جنين شمالي الضفة الغربية.

أرشيف: جنود إسرائيليون قرب حاجز أمني في الضفة الغربية بعد فرار السجناء الفلسطينيين الستة

أرشيف: جنود إسرائيليون قرب حاجز أمني في الضفة الغربية بعد فرار السجناء الفلسطينيين الستة

اعتقل  الجيش الإسرائيلي  اليوم الأحد (19 سبتمبر/ أيلول 2021) آخر سجينين من بين ستة سجناء فلسطينيين كانوا قد فروا من سجن شديد الحراسة قبل نحو أسبوعين في عملية أحرجت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ولكنها سرت الفلسطينيين. وفي هذا السياق قال مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي إنه تم اعتقال الرجلين العضوين في "حركة الجهاد الإسلامي" قبل الفجر من منزل في مدينة جنين الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. وقالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن الرجلين هما نايف كممجي ومناضل يعقوب انفيعات. ويقول نادي الأسير الفلسطيني إن كممجى (35 عاما) اعتقل عام 2006 ويقضى حكما بالسجن مدى الحياة في حين اعتقل إنفيعات (26 عاما) عام 2019.

وتم اعتقال الأربعة الآخرين بواقع اثنين في كل مرة قبل أسبوع بالقرب من مدينة الناصرة العربية في شمال إسرائيل. وهؤلاء الستة إما أدينوا أو يشتبه بقيامهم بالتخطيط أو شنوا هجمات دامية ضد إسرائيليين. وقال سكان إن فلسطينيين في جنين اشتبكوا مع القوات الاسرائيلية اثناء مداهمة المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد. وقال الجيش الإسرائيلي إن كممجي وإنفيعات استسلما بعد أن حاصرتهما القوات الإسرائيلية كما تم اعتقال فلسطينيين آخرين لمساعدتهما.

مشاهدة الفيديو 01:45

الشرطة الإسرائيلية تلقي القبض على ناشطين فلسطينيين آخرين فروا من سجن جلبوع

وأضاف الجيش في بيان إن الأربعة نُقلوا للاستجواب. وقال الجيش إن فلسطينيين ألقوا حجارة ومتفجرات باتجاه القوات الإسرائيلية وأطلقوا الرصاص الحي لدى خروجها من المدينة. ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية وتنسق مع إسرائيل بشأن الأمن في المنطقة.

ويعتبر الفلسطينيون أعضاء الجماعات المسلحة الذين تسجنهم  إسرائيل أبطالا في "الكفاح من أجل إقامة دولة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية" في حين تعتبرهم إسرائيل إرهابيين. وكان الفلسطينيون الستة الذين هربوا من السجن في السادس من سبتمبر/ أيلول قد حفروا نفقا في زنزانتهم بالسجن. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم سيحققون في أي ثغرات سمحت لهم بالفرار.

ونظم الفلسطينيون احتجاجات لدعم هؤلاء الرجال في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية. كما تظاهر أعضاء من الأقلية العربية في إسرائيل لدعم الرجال مع التخطيط لتنظيم مزيد من الاحتجاجات في وقت لاحق اليوم الأحد.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.ا / رويترز)

  • Israel | Unruhen in Jerusalem

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    شهدت القدس الاثنين (العاشر من أيار/مايو 2021) اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى واشتباكات بين فلسطينيين من جانب والشرطة ومستوطنين من جانب آخر أسفرت عن مئات الجرحى من الفلسطينيين. وتصاعدت المواجهات بعد اشتباكات الجمعة (7 أيار/مايو) مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان.

  • Jerusalem | Sheik Jarrah | Ramadan

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    منذ بداية رمضان (منتصف نيسان/أبريل 2021) تجري اشتباكات ليلية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي تقيم الحواجز لمنع إقامة تجمعات عند باب العامود بالمدينة القديمة بعد الإفطار. ويرى الفلسطينيون في الحواجز قيوداً على حرية التجمع بالنسبة إليهم. وتقول الشرطة إنها تتواجد هناك لحفظ الأمن والنظام.

  • Bewaffnete israelische Siedler in Hebron Archiv

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    كان من المقرر أن تعقد المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين (10 أيار/ مايو 2021) جلسة لنظر قضية جارية منذ فترة طويلة حول ما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح قرب باب العامود، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين. وانتقل بعض المستوطنين بالفعل إلى الشارع المقصود وأصبحوا يقيمون بجوار الفلسطينيين الذين يواجهون احتمال الطرد.

  • Jerusalem Palästinenser SIcherheitskräfte

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    مع اقتراب موعد الجلسة بدأ فلسطينيون ويساريون إسرائيليون في تنظيم مظاهرات كبيرة قائلين إن المزيد من عمليات الطرد قد يكون لها تأثير واسع في أنحاء الحي الذي يمثل الفلسطينيون الأغلبية العظمى من سكانه. كما يضم حي الشيخ جراح موقعا يقدسه اليهود باعتباره قبر الحاخام سمعان العادل، مما كان سبباً في توتر دائم بين الفلسطينيين الذين يقيمون هناك والمتدينين اليهود الذين يأتون لزيارة الموقع.

  • Israel Zusammenstöße auf dem Tempelberg am Jerusalemtag

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    قصت محكمة أدنى درجة بأن الأرض المتنازع عليها كانت تخص يهوداً في القدس الشرقية قبل عام 1948، وأثارت تلك القضية اهتماماً محلياً ودولياً وسط انتقادات للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية. تأجلت جلسة المحكمة العليا بشأن عمليات الإخلاء الأحد (التاسع من أيار/ مايو 2021)، مما أدى إلى إرجاء نقطة اشتعال واحدة على الأقل لما بعد شهر رمضان وإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى حل، لكن التوتر استمر.

  • @dw_stories - Jüdisches Viertel in der Jerusalemer Altstadt

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    يعتقد اليهود أن المسجد الأقصى بني على موقع معبد يهودي (الهيكل) دمره الرومان سنة 70 ميلادية ولم يبق من أثاره سوى الحائط الغربي المعروف بحائط المبكى أو البراق. ويضم الحرم القدس بالإضافة إلى المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، قبة الصخرة. كما يقدس المسيحيون البلدة القديمة باعتبارها الموطن الذي يعتقدون أنه شهد مواعظ وموت وقيامة السيد المسيح.

  • Israel - Jerusalem 1967 - Sechstagekrieg

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    يوافق الاثنين (10 أيار/مايو 2021) يوم القدس وهو الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967. وعادة ما يشهد هذا الحدث مسيرة بأنحاء البلدة القديمة من قبل زائرين يهود، منهم قوميون متطرفون، بيد أن التوترات حملت السلطات الإسرائيلية على إلغاء الإثنين مسيرة الأعلام الخاصة بإعلان توحيد القدس بعد ضمها والتي كانت من المقرر أن تصل إلى البلدة القديمة.

  • USA Washington - Bill Clinton,Ehud Bara und Yasser Arafat

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    فشلت قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو من عام 2000، والتي جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بوساطة من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في التوصل لاتفاق بشأن وضع القدس وقضايا أخرى، ما مهد الطريق لاندلاع الانتفاضة الثانية.

  • Ariel Scharon auf dem Tempelberg im Jahr 2000

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون إلى باحة المسجد الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 كانت شرارة اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) والتي استمرت سنوات وتميزت عن سابقتها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بتفاقم المواجهات المسلحة. راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح ومئات الإسرائيليين من جنود ومستوطنين.

  • Jerusalem Besuch US Präsident Trump Klagemauer

    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها في تحرك لم يحظ باعتراف دولي مهم إلا من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إعداد: خالد سلامة


مختارات

إسرائيل ـ هروب ستة فلسطينيين من سجن شديد الحراسة

فرّ ستة معتقلين أمنيين فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة عبر نفق حفروه أسفل السجن فيما شرعت قوات الأمن بحملة بحث واسعة عن المجموعة التي تضم قيادي بارز في حركة فتح، وفق ما أفاد مسؤولون.  

مواضيع ذات صلة

Israelische Soldaten stehen an einem Sicherheitszaun im Westjordanland Wache, nachdem sechs palästinensische Gefangene aus dem Gilboa-Gefängnis ausgebrochen sind. Nach Angaben der Behörden gehören fünf der Flüchtigen der Bewegung Islamischer Dschihad an, einer ist ein ehemaliger Kommandeur einer bewaffneten Gruppe, die mit der etablierten Fatah-Partei verbunden ist. +++ dpa-Bildfunk +++

إسرائيل تضبط اثنين آخرين من السجناء الفلسطينيين الستة الفارين 11.09.2021

بعد ساعات من توقيف اثنين من الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن "جلبوع" شديد الحراسة، ألقت إسرائيل القبض على اثنين آخرين وتواصل مطاردة الاثنين المتبقيين. وقصفت إسرائيل مواقع لحماس في غزة رداً على إطلاق صواريخ من القطاع.

Israelische Soldaten sitzen unter einem Pavillion an der Gefängnismauer des Gilboa-Gefängnises. Nach einem Gefängnisausbruch am 08.09.2021 aus dem Gilboa-Gefängnis, dem am besten gesicherten israelischen Gefängnis, bei dem sechs Palästinenser fliehen konnten, leitete die israelische Regierung eine Großfahndung im Norden des Landes ein. +++ dpa-Bildfunk +++

إسرائيل تعلن توقيف اثنين من السجناء الفلسطينيين الهاربين 10.09.2021

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنّ اثنين من الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع في وقت سابق هذا الأسبوع جرى توقيفهم في شمال البلاد، دون إعطاء تفاصيل إضافية.