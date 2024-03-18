الجيش الإسرائيلي يطلب من المدنيين إخلاء حي الرمال في غزة

تتسارع التطورات في محيط مجمع الشفاء في قطاع غزة، بعدما طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين إخلاء المجمع ومحيطه وكذلك حي الرمال. وتعرضت مبانٍ في المجمع الطبي لعمليات قصف وإطلاق نار منذ فجر اليوم.

طالب الجيش الإسرائيلي اليوم (الإثنين 18 مارس / آذار 2024) من جميع المدنيين المتواجدين في حي الرمال ومجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة بالمغادرة فوراً، باعتبار أماكن تواجدهم "منطقة قتال خطيرة"، وفق الناطق باسم الجيش ومنشورات ألقيت على منطقتي الرمال والنصر. وأكد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة "إكس" أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن (الشاباك) "يعملان داخل مجمع الشفاء الطبي"، وأن العملية التي أعلن الجيش بدأها فجر الإثنين ما زالت "متواصلة".

ونشر أدرعي على الإثر "نداء الى كل المتواجدين والنازحين في حي الرمال وفي مستشفى الشفاء ومحيطه: من أجل الحفاظ على أمنكم - عليكم إخلاء المنطقة بشكل فوري غرباً ومن ثم عبر شارع الرشيد (البحر) جنوباً إلى المنطقة الإنسانية في المواصي" على بعد نحو 30 كلم من غزة جنوبًا.

مجمّع الشفاء الطبي في غزة تحوّل إلى "منطقة موت" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وألقىالجيش الإسرائيلي صباحًا منشورات موجهة الى سكان المنطقة المحيطة بالمجمع الطبي التي وصفها بأنها "منطقة قتال خطيرة!!" وقال إنه "يعمل بقوة في منطقة سكنكم ووجودكم"، وحثهم على المغادرة "بشكل فوري"، على أن يتجهوا نحو البحر ومن ثم جنوبًا حيث أعلن عن إقامة "منطقة إنسانية" في المواصي الساحلية.

وتعرضت مبانٍ في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة ومحيطه لعمليات قصف وإطلاق نار منذ فجر الإثنين، وفق ما أفاد شهود ومصادر فلسطينية، فيما أعلن الجيش إنه ينفذ عملية فيه "بعد تعرضه لإطلاق نار" من داخل المجمع.

ولا تتوافر الى الآن حصيلة للقتلى أو الجرحى جراء هذه العملية. لكن السلطات الصحية التابعة لحماس أفادت في وقت سابق عن سقوط عدد من القتلى والجرحى "مع عدم القدرة على إنقاذ احد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية".

وهذه هي المرة الثانية منذ اندلاع الحرب ضد حركة حماس، التي ينفّذ فيها الجيش عملية في أكبر مستشفيات القطاع. وسبق أن اتهم حماس باستخدام المنشآت الطبية غطاء لعملياتها، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.

ويذكر أن حماس التي شنت هجوما مباغثا على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ح.ز/ س.ك (أ.ف.ب)