الجيش الإسرائيلي يشن غارات "موسعة" في جنوب لبنان وشرقه

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشنّ غارات "موسعة" في مناطق في جنوب لبنان وشرقه شملت "أكثر من 100 هدف لحزب الله"، بعد ساعات من اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحزب نحو تل أبيب. والسلطات اللبنانية تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء (25 سبتمبر/أيلول 2024) إنه "يشنّ هجمات واسعة في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع" الواقعة عند الحدود الشرقية مع سوريا، مضيفا أنه سيعلن "تفاصيل إضافية لاحقا".

وقال في بيان نشر على منصة "إكس" إنه منذ صباح اليوم "أغارت عشرات الطائرات الحربية على أكثر من 100 هدف لحزب الله". يواصل جيش الدفاع شن الغارات في لبنان في هذه الساعة.

كذلك أشار الجيش إلى أنّ حوالي 40 قذيفة أُطلقت من لبنان إلى شمال إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، موضحا أنّه "تمّ اعتراض عدد من المقذوفات"، لكن سقط صاروخ واحد على الأقل على منزل وأحدث أضرارا فيه.

وأعلنت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية الإسعافية سقوط ثلاثة جرحى أحدهم في حالة خطيرة جراء سقوط صواريخ في كيبوتس ساعر بالجليل أطلقت من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله يواصل إطلاق مقذوفات على "مناطق ومنشآت مدنية على الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

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وفجر اليوم، أعلن حزب الله إطلاق صاروخ بالستي نحو تل أبيب للمرة الأولى منذ بدء التصعيد قبل نحو عام، مستهدفا مقرا لجهاز الموساد. لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترضه.

من جانبها أفادت وزارة الصحة أن 15 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الأربعاء في وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية في مناطق مختلفة من البلاد.

وأفاد إحصاء لرويترز استنادا إلى بيانات وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية اليوم إلى 22 شخصا.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني ، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، دب ا، رويترز)