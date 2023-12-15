إسرائيل يستعيد جثة الرهينة الفرنسي الإسرائيلي إيليا توليدانو

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه استعاد جثة الرهينة الفرنسي الإسرائيلي إيليا توليدانو في قطاع غزة ونقلها إلى إسرائيل، بعدما احتجز في هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، موضحا أن الطب الشرعي حدد هويته.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة (15 ديسمبر/ كانون أول) إن قوات خاصة عثرت على جثة الرهينة إيليا توليدانو (28 عاما) الذي احتجزته حركة حماس في قطاع غزة منذ هجومهاعلى جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وذكر الجيش أن مسؤولين طبيين وحاخامات عسكريين وخبراء في الطب الشرعي قاموا "بإجراءات تحديد الهوية".

وخطف توليدانو صباح السابع من تشرين الأول/أكتوبر من موقع مهرجان "ترايب أوف نوفا" للموسيقى مع صديقته ميا شيم الفرنسية الإسرائيليةالتي أفرج عنها في إطار اتفاق الهدنة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وأضاف بيان الجيش "يقدم الجيش الإسرائيلي تعازيه الصادقة إلى العائلة" مؤكدا أن أقارب الشاب أبلغوا بالعثور على جثته قبل الإعلان الرسمي.

ولا يزال هناك أكثر من 130 رهينة في غزة، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة بعضهم دون استعادة الجثث.

في موازة لذلك أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن بلادها تشعر "بألم بالغ" بسبب أنباء موت المواطن الفرنسي إيليا توليدانو. وأضافت في منشور على منصة إكس "نشاطر أسرته وأحباءه أحزانهم".

وبدأت الحرب التي دخلت شهرها الثالث في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل صباح السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب الدولة العبرية. وحماس تصنف من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها "منظمة إرهابية" وقد حظرت ألمانيا مؤخرا جميع أنشطتها في البلاد.

واحتجز نحو 240 شخصا رهائن واقتيدوا إلى قطاع غزة في يوم الهجوم ولا يزال نحو 135 منهم في أيدي حركة حماس وفصائل أخرى بعد الافراج عن 105 رهائن خلال هدنة استمرت سبعة أيام وانتهت في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

ورداً على هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، باشرت إسرائيل عملية عسكرية مكثفة على قطاع غزة بهدف "القضاء" على حماس. وأدّت هذه العملية إلى مقتل 18787 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

ع.أ.ج/ و ب (أ ف ب، رويترز)