الجيش الإسرائيلي يرفض تأكيد وصول دباباته إلى أطراف مدينة غزة

قال الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في إفادة صحفية اليوم الاثنين (30 أكتوبر/تشرين الأول 2023) إن إسرائيل "تمضي تدريجياً وفقا للخطة" في قطاع غزة.

وأضاف أن القوات قتلت عشرات المسلحين في قطاع غزة، ورفض تأكيد موقع القوات البرية الإسرائيلية في القطاع. وكانت صور على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهرت ما يبدو أنها دبابات إسرائيلية تتقدم على طريق رئيسي فيه.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه ضرب "أكثر من 600" هدف في قطاع غزة "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".

وبحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم فإن الجيش الإسرائيلي أعلن توسيع عملياته في غزة، حيث واصل عملياته البرية بالقطاع ليلة الأحد/ الاثنين.

ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول، إن قوات الجيش "قتلت خلال مواجهات مع مسلحين في قطاع غزة، عشرات الإرهابيين الذين تحصنوا داخل مباني وأنفاق، وحاولوا مهاجمة القوات".

وكان شهود قد أفادوا لوكالة فرانس برس أن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم حياً على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.

وأشار الشهود الى إن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم "قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب) وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".

من جانبه نفى المكتب الإعلامي الذس تديره حركة حماس، اليوم الإثنين، توغل الجيش الإسرائيلي في الأحياء السكنية في غزة. وأضاف أن "ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك".

وذكر البيان أنه "لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأحد أنه ضرب 450 هدفاً لحركة حماس، فيما يستمر القتال بين القوات الإسرائيلية التي توغلت داخل قطاع غزة ومقاتلي حركة حماس وفصائل أخرى.

وفي أثناء الاحداث، قامت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي، بتوجيه من قوات برية تابعة للجيش الإسرائيلي، بقصف موقع يقع داخل مبنى تابع لحركة حماس، "كان بداخله أكثر من 20 ناشطا إرهابيا من حماس"، بحسب "يديعوت أحرونوت". وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن قواته "حددت ليلاً إرهابيين مسلحين وموقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في منطقة جامعة الأزهر، ووجهت طائرة مقاتلة لقصفهم".

وكان مسلحون من حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، قد هاجموا إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص. وتم أخذ نحو 230 شخصا كرهائن.

ويستمر عدد القتلى في قطاع غزة في الارتفاع في ظل الهجمات المضادة الشرسة التي تشنها إسرائيل. ووفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، قتل أكثر من 8 آلاف فلسطيني منذ بدء الحرب.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ح./ع.ج.م./ ع.غ (رويترز ، أ ف ب ، د ب أ)