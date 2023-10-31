الجيش الإسرائيلي يخوض معارك ضارية في غزة ويتوعد بالاهتمام بحزب الله بعد حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي (31 أكتوبر/تشرين الأول 2023) أنه يخوض "معارك ضارية" داخل قطاع غزة مع مقاتلي حركة حماس، مع توسيع الدولة العبرية عملياتها البرية في إطار الحرب ضد الحركة الفلسطينية. وقال الجيش في بيان إن قواته "تخوض معارك ضارية مع حماس في عمق قطاع غزة".

وبحسب الجيش فقد تم قصف "خلايا إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواقع مراقبة"، مشيراً إلى مصادرته العديد من الأسلحة بينها بنادق ومتفجرات. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن مقتل "عشرات المسلحين" في الساعات الماضية، بينهم مطلقو "قذائف مضادة للدروع".

وفي هذه الأثناء واصلت طائرات حربية إسرائيلية شن غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وفي أحدث تطور، قالت مصادر محلية وشهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية دمرت عمارة سكنية في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة ما خلّف قتلى وجرحى. كما أفادت المصادر بمقتل وجرح العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي القطاع، وحي الزيتون جنوباً.

وفي هذه الأثناء، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، قصف مدن في وسط وجنوب إسرائيل برشقات صاروخية. وقالت الكتائب في بلاغات لها إنها قصفت تل أبيب وغوش دان (على دفعتين) وبلدة "نير اسحاق" وقاعدة "نيفاتيم" الجوية برشقات صاروخية "رداً على قصف المدنيين في غزة".

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

محاولة لفصل شمال القطاع عن جنوبه

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة إن الجيش الإسرائيلي يعمل على فصل شمال القطاع عن جنوبه في توغله البري المستمر منذ أيام.

وذكر الناطق باسم الوزارة إياد البزم للصحفيين في غزة، أن قوات الجيش دخلت من منطقة شمال غرب غزة وآلياتها متواجدة في منطقة الكرامة. وأوضح أن آليات الجيش الإسرائيلي "متواجدة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد، حيث تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه".

ولفت البزم إلى "الحصار المطبق ومنع الوقود والكهرباء والماء والغذاء عن سكان القطاع".

من جهتها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها يخوضون "اشتباكاً مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة"، ويستهدفون "آليتين" ما أدى إلى "اشتعال النيران فيهما"، و"يُجهِزون على قوة إسرائيلية بعد دخولها مبنى" في بيت حانون بشمال القطاع.

وكانت القسام أعلنت في وقت سابق فتح النار من كمين في اتجاه "الآليات المتوغلة غرب منطقة التوام شمال القطاع"، مشيرة إلى أنها استهدفت "3 آليات إسرائيلية بقذائف ياسين 105".

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 8525 جراء هجمات إسرائيل المتواصلة منذ 25 يوماً. وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن من بين إجمالي القتلى 3542 طفلاً و2187 امرأة والعشرات من الكوادر الصحية وعمال الإنقاذ والصحفيين.

حزب الله.. الهدف القادم

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي في إفادة صحفية اليوم إن إسرائيل تتخذ وضعاً دفاعياً على الجبهة اللبنانية لتفادي إرهاق قواتها بينما تركز على شن الحرب على حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف هنجبي "بعد يوم واحد من (القضاء على) حماس" ستطبق إسرائيل "الدروس المستفادة" على مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية. وأردف قائلاً إن لذلك جوانب تتعلق بالعمليات، دون أن يخوض في تفاصيل أخرى.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ح./ف.ي/خ.س (أ ف ب ، د ب أ ، رويترز)