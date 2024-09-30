الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء (الأول من أكتوبر/تشرين أول 2024) عن بدء عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان لاستهداف أهداف لجماعة حزب الله اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ غارات برية يستهدف فيها قرى قريبة من الحدود الإسرائيلية، موضحا أن الأهداف تشكل "تهديدا فوريا للمجتمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل". وأوضح أن العملية تم التخطيط لها خلال الأشهر الماضية وتم إطلاقها بعد موافقة القيادة السياسية. وقال إن سلاح الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن عملية "السهام الشمالية" (ضد حزب الله) ستستمر وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

غارات على الضاحية

واستهدفت سبع غارات إسرائيلية ليل الإثنين إلى الثلاثاء الضاحية الجنوبية لبيروت كما أفاد مصدر أمني، بعيد دعوة الجيش الإسرائيلي سكان ثلاثة أحياء في المنطقة إلى الإخلاء. وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إنّ "ست أو سبع غارات اسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت". وكان مراسلون في فرانس برس سمعوا في وقت سابق دويّ انفجارين كما شاهدوا وميضا قريبا من مستوى الأرض فوق الضاحية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أبلغ قسما من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بمغادرة منازلهم من قبل متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في نداء صدر مساء الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال الجيش إن الأشخاص الذين يعيشون في المباني المشار إليها على خريطة وزعت في هذه المنشورات تقع بالقرب من منشآت حزب الله. وأشار المنشور إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بعمليات قوية ضد هذه المنشآت. وتم طلب مغادرة السكان في نطاق 500 متر من هذه المنشآت على الفور لأسباب أمنية، حسبما ذكر المنشور.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 95 شخصا، الاثنين (30 سبتمبر/أيلول 2024)، بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من لبنان، وفي وقت كثّفت فيه الدولة العبرية من ضرباتها على جنوب البلاد وشرقها وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت. وقالت الوزارة في بيان إنّ الغارات الإسرائيلية في الساعات الاربع والعشرين الماضية "على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل والعاصمة بيروت" أدّت في حصيلة إجمالية إلى مصرع 95 شخصا وإصابة 172 بجروح.

منطقة عسكرية مغلقة

وأعلن الجيش الإسرائيلي "منطقة عسكرية مغلقة" في أجزاء من حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان الإثنين في ظل الحديث عن عمليات بريّة محتملة. وقال الجيش في بيان إنه تم إعلان "مناطق المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي في شمال إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة. يمنع الدخول إلى هذه المنطقة".

حزب الله وإسرائيل ... استعداد لتوغل بري إسرائيلي بجنوب لبنان To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تحدّث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن إمكان بدء عمليات برية على الأراضي اللبنانية. وأضاف خلال زيارته جنودا من وحدة مدرّعة منتشرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية "سنستخدم كلّ القدرات المتوافرة لدينا، وإذا لم يفهم أيّ شخص على الجانب الآخر ما تنطوي عليه تلك القدرات، فإنّنا نعني كل القدرات، وأنتم جزء من هذا الجهد".

وأعلنت الخارجية الأميركية الإثنين أنّ إسرائيل "تنفّذ حاليا" عمليات محدودة تستهدف حزب الله داخل الأراضي اللبنانية. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين "هذا ما أبلغوني به، بأنهم ينفّذون حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود".

ولم تصدر إسرائيل أيّ بيان رسمي بهذا الشأن. وفي ما يتعلق بالمعلومات حول تحركات لقوات إسرائيلية على طول الحدود اللبنانية، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مساء الإثنين "يجري تداول معلومات حول نشاطات الجيش على الحدود اللبنانية. من أجل سلامة قواتنا، التزموا فقط المعلومات الرسمية ولا تنشروا شائعات غير مسؤولة".

ف.ي (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)