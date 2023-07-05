الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من جنين ويعلن انتهاء العملية العسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء (5 تموز/ يوليو 2023) انتهاء عملية واسعة كانت مستمرة منذ يومين في جنين في الضفة الغربية قُتل فيها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي. وأفادت ناطقة باسم الجيش لوكالة فرانس برس "العملية انتهت رسميا وغادر الجنود منطقة جنين.

وباشرت القوات الإسرائيلية انسحابها من منطقة جنين مساء الثلاثاء على ما أفاد ناطق عسكري وكالة فرانس برس. وقال شاهدان لرويترز قبل ساعات إنهما رأيا أرتالا من مركبات الجيش الإسرائيلي تغادر جنين فيما يبدو أنه مؤشر على انتهاء العملية الإسرائيلية التي بدأت في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وبدأت العملية التي قال الجيش إنها تهدف لتدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في المخيم، بهجوم بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من يوم الاثنين ونُشر أكثر من ألف من أفراد القوات الإسرائيلية. وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية، بدأ سكان المخيم الذين كانوا قد غادروه أثناء القتال في العودة إلى شوارعه المظلمة. وتفقد بعضهم الدمار الناجم مستخدمين إضاءة هواتفهم المحمولة.

ومخيم اللاجئين المكتظ بالسكان، حيث يعيش حوالي 14 ألفا في أقل من نصف كيلومتر مربع، هو أحد بؤر موجة العنف التي تجتاح الضفة الغربية منذ ما يزيد على عام، وهو ما يثير قلقا دوليا متزايدا.

وقال الجيش الإسرائيلي خلال العملية إنه كشف مخابئ ومخازن أسلحة ونفقا تحت الأرض يستخدم لتخزين المتفجرات. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن هجوم الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين أسفر عن مقتل 12 فلسطينيا. في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده "برصاص حي" مساء الثلاثاء في العملية.

من ناحية أخرى، أطلق مسلحون من قطاع غزة صواريخ بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين. وقال الجيش إن طائرات إسرائيلية أصابت منشأة لتصنيع الأسلحة تحت الأرض ردا على ذلك، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هناك المزيد من التصعيد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بعد بضع ساعات من بدء القوات الانسحاب، أطلق مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة خمسة صواريخ باتجاه إسرائيل. وأضاف أنه تم اعتراض الصواريخ ولم ترد أنباء بعد عن سقوط ضحايا.

وفي تصعيد آخر لأحداث يوم الثلاثاء، أسفر حادث دهس وطعن في تل أبيب، عن إصابة ثمانية أشخاص. وأعلنت حركة حماس الفلسطينية مسؤوليتها عن الحادث. يُشار إلى أن حركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضاً، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

ا.ف/ ح.ز (أ.ف.ب، رويترز)