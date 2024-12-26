الجيش الإسرائيلي يؤكد شنّ غارات على مواقع متفرقة في اليمن

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مطار صنعاء ومواقع في الحديدة والساحل تخضع لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن، ونتنياهو يتوعد بالمزيد، والحوثي يشدد على أن جماعته لن تتوقف عن مهاجمة إسرائيل "مهما كانت الضغوط".

أكد الجيش الإسرائيلي الخميس (26 كانون الأول/ ديسمبر 2024) عبر بيان، قصف "أهدافٍ عسكرية" تابعة للحوثيين في اليمن، ما أسفر وفقاً لما أعلنت عنه جماعة الحوثي، عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 11 وفقدان ثلاثة أشخاص آخرين في ميناء رأس عيسى.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن "مقاتلات سلاح الجو أغارت على أهداف عسكرية للنظام الإرهابي للحوثيين على ساحل اليمن الغربي وفي الداخل".

يأتي ذلك "ردّاً على الهجمات المتكررة" للمتمردين اليمنيين على "دولة إسرائيل ومواطنيها"، وفقا للمصدر ذاته.

واستهدف الجيش الإسرائيلي البنية التحتية للحوثيين، كمطار صنعاء الدولي ومحطتي كهرباء حزيز ورأس كثيب، وموانئ الحديدة والصليف ورأس كثيب على الساحل الغربي، وهي مواقع تقول الصحافة الإسرائيلية إنها تُستخدم لنقل أسلحة من إيران، حليفة جماعة الحوثي في اليمن.

من جهتها كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي شنّ الغارات بعلم الولايات المتحدة الأمريكية.

استهداف مطار صنعاء

وهزّ دوي انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء، فيما نقلت الوكالة الألمانية للأنباء (د ب أ)، عن مسؤول في مطار صنعاء لم تسمه، أن الغارات "استهدفت صالة الانتظار وبرج المراقبة وأجزاء واسعة من المدرج". وتابعت الوكالة بأن القصف استهدف المطار قبل هبوط رحلة جوية للطيران اليمني قادمة من عمان إلى صنعاء بخمس دقائق.

كما أشار المصدر إلى سقوط قتلى من عمال برج المراقبة، فضلا عن إصابة آخرين من موظفي المطار والخطوط الجوية اليمنية في صالة المطار.

وتزامنت هذه الغارات مع تواجد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مطار صنعاء. وقد سارع الأخير إلى نشر رسالة على موقع "إكس"، ليعلن فيها أنه في أمان وأن أضراراً كبيرة لحقت بالبنية التحتية.

وكتب تيدروس على منصة "إكس": "أصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا. وأفيد بمقتل شخصين على الأقل في المطار". وأضاف أن أعضاء آخرين في طاقم الأمم المتحدة أيضا في أمان، لكن موعد المغادرة قد أرجئ بانتظار إجراء الإصلاحات.

نتنياهو يتوعد وإيران تندد

في أعقاب ذلك، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحوثيين، مشددًا أن بلاده ستواصل استهدافهم "حتى إنجاز المهمة". وقال نتنياهو في تسجيل فيديو بثّه مكتبه "نحن مصّممون على قطع هذا الفرع الإرهابي لمحور الشرّ الإيراني. سنواصل ذلك حتى إنجاز المهمة".

في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الإسرائيلية. وجاء على لسان المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن "هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا للسلم والأمن الدوليين وجريمة لا يمكن إنكارها بحق الشعب اليمني البطل والنبيل ..".

جماعة الحوثي: سنواصل الهجوم على إسرائيل

وردّاً على الغارات أكد زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، استمرار هجمات جماعته على إسرائيل، "مهما كانت الضغوط". وقال في كلمة مصورة إن "عمليات القصف اليمنية كسرت عنصر التفوق الدفاعي لإسرائيل، وأن الشعب اليمني يصنع باستمرار انتصارات تلو الانتصارات".

وتابع بأن "الصواريخ فرط صوتية التي تخترق منظومة الدفاع الجوي للعدو الإسرائيلي، إنجاز كبير ومهم جدا".

كما تحدث زعيم جماعة الحوثي، عما وصفه بـ"إحباط" يعم أوساطا داخل إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عمليات صاروخية يمنية "عجزت" منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي عن اعتراضها.

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يذكر أنه ومنذ أكثر من عام، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك بزعم "نصرة الشعب الفلسطيني في غزة".

وفي الأيام الماضية، كثّف الحوثيون من هجماتهم على إسرائيل بصواريخ ومسيرات، وسط تصاعد المواجهات بين الجانبين.

و.ب/ أ.ح/ م.ع.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)