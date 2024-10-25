الجيش الإسرائيلي: نقوم الآن بمهاجمة أهداف عسكرية في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يشن ليلة الجمعة/السبت هجمات على أهداف عسكرية في إيران. وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي أنهم "مستعدون للهجوم والدفاع ويقومون بتقييم الوضع على مدار الساعة".

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يشن ليلة الجمعة/السبت هجمات "بشكل موجه بدقة" على أهداف عسكرية في إيران، ردا على ما وصفها بأنها "هجمات متواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل". وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي أنهم "مستعدون للهجوم والدفاع ويقومون بتقييم الوضع على مدار الساعة".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية أن دوي عدد من الانفجارات القوية سمع في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن عددا من الانفجارات القوية سمع في أنحاء طهران، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي بخصوص سبب تلك الانفجارات.

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وكانت إسرائيل تخطط للرد على هجوم بصواريخ باليستية شنته عليها إيران في الأول من أكتوبر تشرين الأول هو ثاني هجوم مباشر تشنه طهران على إسرائيل في ستة أشهر.

وبالتزامن مع ذلك، ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن دوي انفجارات سمع في ريف دمشق ووسط المدينة. فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هناك انفجارات قوية سمعت في محافظات حمص، ودمشق، وريف دمشق.

ف.ي (رويترز، ا ف ب)