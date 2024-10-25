  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
خبر عاجل
نزاعاتإيران

الجيش الإسرائيلي: نقوم الآن بمهاجمة أهداف عسكرية في إيران

٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يشن ليلة الجمعة/السبت هجمات على أهداف عسكرية في إيران. وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي أنهم "مستعدون للهجوم والدفاع ويقومون بتقييم الوضع على مدار الساعة".

https://p.dw.com/p/4mFhT
Israel Beersheba | Kampfjet F35 in der Hatzerim air force base
صورة من: Ariel Schalit/AP Photo/picture alliance

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يشن ليلة الجمعة/السبت هجمات "بشكل موجه بدقة" على أهداف عسكرية في إيران، ردا على ما وصفها بأنها "هجمات متواصلة  للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل". وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي أنهم "مستعدون للهجوم والدفاع ويقومون بتقييم الوضع على مدار الساعة".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية أن دوي عدد من الانفجارات القوية سمع في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن عددا من الانفجارات القوية سمع في أنحاء طهران، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي بخصوص سبب تلك الانفجارات.

الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران.. ما حجم التنسيق مع واشنطن؟

وكانت إسرائيل تخطط  للرد على هجوم بصواريخ باليستية  شنته عليها  إيران  في الأول من أكتوبر تشرين الأول هو ثاني هجوم مباشر تشنه طهران على إسرائيل في ستة أشهر.

 

وبالتزامن مع ذلك، ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن دوي انفجارات سمع في ريف دمشق ووسط المدينة. فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هناك انفجارات قوية سمعت في محافظات حمص، ودمشق، وريف دمشق.

ف.ي (رويترز، ا ف ب)