 الجيش الإسرائيلي: نحو نصف مليون نازح إسرائيلي داخل إسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.10.2023

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أخبار

الجيش الإسرائيلي: نحو نصف مليون نازح إسرائيلي داخل إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنّ حوالي 500 ألف إسرائيلي نزحوا من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الدولة العبرية منذ شنّت حركة حماس قبل عشرة أيام الهجوم الأكثر دموية في تاريخ بلدهم.

إسرائيل | جنود بالقرب من الحدود إلى غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ حوالي 500 ألف إسرائيلي نزحوا من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الدولة العبرية.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس فجر الثلاثاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إنّه "حالياً هناك حوالي نصف مليون إسرائيلي نازح داخلياً". وأضاف أنّ كلّ التجمّعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تمّ إخلاؤها من سكّانها كما تمّ أيضاً إخلاء أكثر من 20 تجمّعاً سكنياً في شمال الدولة العبرية.

مختارات

تبعات الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس ضد إسرائيل، ورد إسرائيل بقصف مناطق في قطاع غزة، يؤثران على المجتمع في ألمانيا أيضا. وقد يكون هذا ملحوظا بشكل خاص في المدارس الألمانية. فما الذي يوصي به الخبراء الآن؟

هل يفتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لساعات من أجل إدخال المساعدات الإنسانية؟ وفيما أعربت واشنطن عن أملها في فتح المعبر، تتزايد الشكوك حول هذه الإمكانية قريباً بعد القصف الإسرائيلي الأخير على محيطه، وفق تقارير.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتدشين ممر جوي إنساني باتجاه قطاع غزّة عبر مصر لإرسال المساعدات الإنسانية وإن أول رحلتين جويتين ستنطلقان هذا الأسبوع وستحملان لوازم إنسانية.

قالت الأمم المتحدة إنها تمتلك "أدلة على ارتكاب جرائم" حرب في الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس. فما هي جرائم الحرب؟ ومتى يمكن تصنيف الممارسات والأعمال القتالية كجرائم حرب؟

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رفضه فكرة احتلال إسرائيل لغزة، وقال" أعتقد أن ذلك سوف يكون خطأ كبيرا". وأوضح بايدن أن حل الدولتين لا يزال أمرا ممكنا حتى في ظل أسوأ موجة عنف في الصراع القائم منذ أعوام طويلة.

وقال كونريكوس "لقد قمنا بإخلاء جنوب إسرائيل بالكامل، كلّ البلدات القريبة من قطاع غزة، وذلك بناءً على توجيهات الحكومة (...) وفعلنا الأمر نفسه في الشمال حيث تمّ إخلاء 20 بلدة قريبة من الحدود". وأوضح أنّ "غالبية هؤلاء الناس غادروا بمبادرة منهم والآن هناك إخلاء لمدينة سديروت (جنوب)".

 وتابع "لا نريد مدنيين بالقرب من مناطق القتال. وقبل كلّ شيء، نريد حماية مواطنينا من التداعيات المدمّرة للحرب". وبحسب المتحدّث العسكري فإنّ "النازحين وجدوا ملاذاً لدى أقارب لهم في وسط البلاد، وهي مناطق أكثر أماناً". وأضاف "هذا نزوح سكّاني كبير في إسرائيل ولا يتمّ الحديث عنه كثيراً"، معترفاً في الوقت نفسه بأنّ "الوضع في غزة أسوأ". وبحسب الأمم المتّحدة فقد فرّ أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال أسبوع واحد.

قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل

توجه الجنرال مايكل إريك كوريلا المشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى إسرائيل في زيارة لم يعلن عنها مسبقا اليوم الثلاثاء قائلا إنه يأمل في ضمان حصول الجيش الإسرائيلي على ما يحتاجه في الوقت الذي يخوض فيه حربا متصاعدة ضد حماس.

وحركة حماس هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضا، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

وزيارة كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، هي الأحدث التي يقوم بها مسؤول أمريكي كبير إلى إسرائيل قبل الهجوم البري المتوقع للجيش الإسرائيلي على غزة. ويأتي ذلك قبل يوم من زيارة مقررة للرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد. ويعمل الجيش الأمريكي على تعزيز قدرته القتالية في المنطقة لإثناء إيران والجماعات المدعومة منها عن الانخراط في الصراع في ظل تنامي المخاوف الدولية من حرب إقليمية أوسع. كما يعمل على إيصال سريع لأسلحة تتضمن دفاعات جوية وذخائر إلى إسرائيل.

وقال كوريلا لرويترز التي رافقته في الرحلة في تصريحات مقتضبة قبل الهبوط "أنا هنا للتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها مع التركيز بشكل خاص على تجنب قيام أطراف أخرى بتوسيع الصراع". وأوضح مسؤول أمريكي لرويترز أن من المقرر أن يعقد كوريلا اجتماعات مهمة مع القيادة العسكرية الإسرائيلية لضمان بلورة فهم واضح للمتطلبات الدفاعية للحليف الوثيق للولايات المتحدة.

من المتوقع أيضا أن يضع كوريلا الخطوط العريضة للدعم العسكري الأمريكي الذي يهدف إلى تجنب اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس.

ونشرت واشنطن حاملة طائرات والمجموعة القتالية المصاحبة لها في شرق البحر المتوسط، وسترسل حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة في الأيام المقبلة، وهي خطوات تقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها تهدف إلى الردع وليس الاستفزاز. ولدى الولايات المتحدة بالفعل شبكة من القواعد في الشرق الأوسط تنشر فيها قوات وطائرات مقاتلة وسفن حربية.

وقال مسؤول أمريكي أمس الاثنين إن الولايات المتحدة طلبت إعداد بعض القوات، قد يصل عددهم لألفي جندي، لتكون جاهزة للنشر في غضون 24 ساعة من صدور إخطار بذلك بدلا من المدة المعتادة وهي 96 ساعة، وقد تضم القوات وحدات تقدم الدعم مثل المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة بعد أن اقتحم مقاتلوها بلدات إسرائيلية قبل ثمانية أيام وقتلوا 1300 شخص واحتجزوا آخرين. وردت إسرائيل بوضع قطاع غزة، الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، تحت حصار كامل، وتشن عليه ضربات جوية غير مسبوقة. ومن المتوقع بقدر كبير أن تشن هجوما بريا.

ع.ش/ ح.ز/م.س. (أ ف ب، رويترز)

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    فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.

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    وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".


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