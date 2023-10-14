الجيش الإسرائيلي: نحقق في مقتل الصحفي عصام عبد الله في لبنان

قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت (14 تشرين الأول/أكتوبر 2023) إنه يحقق في حادث وقع في جنوب لبنان وقُتل فيه مصور تلفزيون رويترز عصام عبد الله، وقال شاهد من رويترز في موقع الحادث إنه قتل جراء صواريخ أُطلقت من اتجاه إسرائيل.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت المتحدث باسم الجيش في إفادة "نحن على علم بالحادث الذي وقع مع صحفي رويترز. إننا ننظر في الأمر. لدينا بالفعل لقطات. ونجري استجوابا. إنه أمر مأساوي".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية رسمية اليوم السبت أن لبنان سيقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي عن "قتل إسرائيل المتعمد" لعبد الله وهو لبناني الجنسية له.

وأعلن الجيش اللبناني السبت أن قذيفة صاروخية إسرائيلية قتلت الصحافي في وكالة رويترز وأصابت آخرين بجروح بينهم مصوران لوكالة فرانس برس الجمعة في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان إن الجيش الإسرائيلي اطلق "قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى استشهاد المصور عصام عبد الله" من وكالة رويترز، وإصابة آخرين من فرانس برس ورويترز وقناة الجزيرة.

وطلبت وزارة الخارجية اللبنانية من بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك "تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي عن قتل إسرائيل المتعمد" لعبدالله وإصابة الصحافيين الآخرين، وما اعتبرته "اعتداء صارخاً وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

ودانت منظمة "مراسلون بلا حدود" استهداف "غارة إسرائيلية" الصحافيين، واصفة ما حصل بـ"الجريمة البشعة".

وكان عبد الله بصحبة مجموعة من الصحفيين من وكالات ووسائل إعلام أخرى، من بينها شبكة الجزيرة ووكالة فرانس برس، حينما قُتل أمس الجمعة في أثناء نقل إشارة مقطع فيديو مباشر لجهات البث.

وقالت وسائل إعلام أخرى منها أسوشيتد برس والجزيرة إن القذائف تابعة لإسرائيل. ولم يتسن لرويترز التحقق إذا كانت إسرائيل هي التي أطلقت الصواريخ . وقالت فرانس برس والجزيرة إن الحادث أسفر عن إصابة صحفيين اثنين في كل منهما.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)