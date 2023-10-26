 الجيش الإسرائيلي: الهجمات الصاروخية من غزة مستمرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الجيش الإسرائيلي: الهجمات الصاروخية من غزة مستمرة

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عملية توغل في قطاع غزة مشيراً إلى استمرار سقوط الصواريخ على إسرائيل من القطاع. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن بلاده "تستعد لاجتياح بري" قد يكون واحداً من عدة اجتياحات.

وحدات إسرائيلية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة - إسرائيل - 12 أكتوبر 2023.

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو يظهر مركبات مدرعة تعبر الحاجز شديد التحصين من إسرائيل إلى غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، إن الهجمات الصاروخية من غزة مازالت مستمرة وسط غارات جوية كثيفة على غزة، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في بلدات على مشارف غزة وحتى في مدينة تل أبيب الساحلية.

مختارات

وتقول إسرائيل إنه منذ بداية الحرب، قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، سقطت آلاف الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو خمس الصواريخ سقطت على غزة مما أسفر عن سقوط ضحايا هناك. ومنذ بدء الحرب قبل نحو ثلاثة أسابيع، أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

ولم تعلق حماس بشكل مباشر على التقرير الإسرائيلي لكنها قالت إن جناحها المسلح ضرب طائرة هليكوبتر إسرائيلية شرق البريج. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "ليس على علم بالأمر".

توغل محدود وصواريخ حماس مستمرة

ومساء أمس الأربعاء، سقط صاروخ أطلق من غزة على منزل في ريشون ليتسيون جنوب غرب تل أبيب، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، بحسب المسعفين. وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الهجمات الصاروخية في منطقة تل أبيب الكبرى.

من ناحية أخرى، قالت إسرائيل إن قواتها البرية توغلت داخل قطاع غزة الليلة الماضية لمهاجمة أهداف تابعة لحركة (حماس)، كما صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل "تستعد لاجتياح بري" قد يكون واحداً من عدة اجتياحات. وقال نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون مساء أمس الأربعاء "لن أتحدث عن موعد الاجتياح أو طريقته أو عدد مراته".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات نفذت أكبر توغل لها في شمال غزة خلال الحرب الحالية مع حماس التي تعهدت إسرائيل بالقضاء عليها.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو على منصة إكس يظهر مركبات مدرعة تعبر الحاجز شديد التحصين من إسرائيل وتفجر مباني "استعدادا للمراحل التالية من القتال". وأضافت الإذاعة "الدبابات وقوات المشاة ضربت العديد من الخلايا الإرهابية وبنية تحتية ومواقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات".

قصف إسرائيلي متواصل للقطاع

وفي سياق متصل، قتل 22 فلسطينيا وأصيب أكثر من 100 آخرين، جراء استهداف الطيران الإسرائيلي لمربع سكني في معسكر خان يونس، غرب مدينة غزة اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وفي مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، أصابت ضربة جوية إسرائيلية منزلا، مما أدى إلى مقتل أم وبناتها الثلاث وطفل رضيع.

ويرزح القطاع الفلسطيني المحاصر بالفعل تحت وطأة القصف الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع تقريبا، والذي جاء رداً على هجوم إرهابي شنه مقاتلو حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وهددت حماس بقتل بعض الرهائن الذين اقتادتهم إلى غزة وعددهم أكثر من 200، وتقول إسرائيل إن أكثر من نصفهم يحملون جوازات سفر أجنبية من 25 دولة.

ويخشى زعماء دول غربية من أن يؤدي تزايد عدد القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين في الضربات الجوية الإسرائيلية، إلى إشعال حرب أوسع نطاقاً، فيما ذكرت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس إن عدد القتلى الذين سقطوا في الضربات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع ارتفع إلى 7028 من بينهم 2913 طفلاً.

وقالت الأمم المتحدة إن 1.4 مليون شخص نزحوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية. ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى التوجه إلى الجنوب منذ نحو أسبوعين قبل هجوم بري متوقع على المنطقة الساحلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 12 شاحنة محملة بمواد غذائية ومياه وإمدادات طبية عبرت من مصر اليوم الخميس ليصل عدد الشاحنات الذي دخل القطاع منذ يوم السبت إلى 74 شاحنة، وهو لا يمثل سوى جزء صغير من احتياجات غزة حتى في وقت السلم. ولم تسمح إسرائيل بإدخال الوقود بحجة أن حماس ستضيفه إلى مخزونها.

اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو

وقال البيت الأبيض الليلة الماضية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو ناقش فيه "الجهود الجارية لتحديد مكان وتأمين إطلاق سراح" الأمريكيين الذين يعتقد أنهم محتجزون في غزة.

وذكر أن الجانبين ناقشا توفير ممر آمن للأجانب الراغبين في مغادرة غزة، واستمرار تدفق المساعدات إلى القطاع الساحلي الضيق الذي تحاصره إسرائيل، ومسار تحقيق سلام دائم مع الشعب الفلسطيني. وأضاف البيت الأبيض "الرئيس أكد مجدداً أن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن مواطنيها من الإرهاب وتضطلع بالمسؤولية عن ذلك والقيام به بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي".

يشار إلى أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ح./ح.ز/ خ.س. (د ب أ، رويترز)

  • Destroyed residential blocks in Gaza after Israel’s retaliatory strikes

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة

    كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد هجمات حماس الإرهابية. وتصنف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال".

  • Smokes rises following an Israeli air strike on Gaza City

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    تدمير واسع النطاق

    وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.

  • Rescue workers search for survivors after Israeli airstrikes hit Jabaliya refugee camp in north of Gaza

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    البحث عن ناجين

    عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وحتى ساعة إعداد هذه الجولة المصورة (الأربعاء: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُتل نحو 830 فلسطيني وأصيب أكثر من 4200 آخرين بعد الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفقاً لسلطات الحركة. وأدى الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 2700 آخرين.

  • Several people in Gaza are seen sitting on a bus with all their belongings

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    عزل غزة

    فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.

  • Israeli troops are seen patrolling the Israel-Gaza border

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    الجيش الإسرائيلي يسيطر على حدود غزة

    شوهدت قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على الحدود بين إسرائيل وغزة. وكان مقاتلو حماس قد اخترقوا التحصينات الحدودية في عدد من المواقع خلال ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وبنت إسرائيل السياج الحدودي مع غزة في عام 1994. كما أن حدود غزة مع مصر مغلقة بسياج طويل.

  • Israeli forces patrol areas along the Israeli-Gaza border

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة

    بعد أن حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي، يخشى العديد من سكان غزة أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي وشيكاً. وتم حشد المركبات والمعدات العسكرية على طول السياج الحدودي مع غزة. وتم إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة بشكل شبه كامل.

  • Palestinians salvage household items from damaged apartments following Israeli airstrikes

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    "كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".


 

مواضيع ذات صلة

October 17, 2023, Gaza*** EDITORS NOTE: Graphic content / People gather around bodies of Palestinians killed in Israeli airstrikes on the Ahli Arab hospital in central Gaza after they were transported to Al-Shifa hopsital, on October 17, 2023. Israeli air strikes on a Gaza hospital compound on October 17 killed at least 200 people, the health ministry in the Hamas-run Palestinian territory said, while an Israeli military spokesman would not immediately confirm its forces bombed the hospital. (Photo by Dawood NEMER / AFP) (Photo by DAWOOD NEMER/AFP via Getty Images)

مئات الضحايا في قصف مستشفى في غزة وإسرائيل تنفي مسؤوليتها 17.10.2023

أفادت السلطات التابعة لحماس سقوط مئات القتلى والجرحى في ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى بمدينة غزة، فيما نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته وقال إن "حركة الجهاد الإسلامي مسؤولة عن الهجوم الصاروخي الفاشل الذي أصاب المستشفى".

An Israeli self-propelled howitzer rolls on a highway near the southern city of Sderot on October 8, 2023. Israel's prime minister of October 8 warned of a long and difficult war, as fighting with Hamas left hundreds killed on both sides after a surprise attack on Israel by the Palestinian militant group. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) (Photo by RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images)

+++ هجوم حماس المباغت والرد الإسرائيلي: مئات الضحايا والتصعيد مستمر++ 08.10.2023

نواصل تغطيتنا لليوم الثاني للتصعيد الناجم عن الهجوم، الذي شنته حماس على إٍسرائيل بمئات الصواريخ مصحوبا بتسلل مقاتلين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، والرد الإسرائيلي بقصف في القطاع. المواجهات مستمرة والضحايا من الجانبين.

24.10.2023*****One of the freed hostages in a wheelchair disembarks from a military helicopter after landing on the roof of Ichilov Hospital. Two hostages held captive by the militant Palestinian movement Hamas have been released from the Gaza Strip.

مصادر: أمريكا تنصح إسرائيل بعدم اجتياح غزة لمصلحة الرهائن 24.10.2023

ذكرت مصادر مطلعة أن أمريكا ودول أوروبية تنصح إسرائيل بالامتناع عن شن هجوم بري على غزة وذلك من أجل إفساح المجال أمام جهود إطلاق سراح الرهائن المخطوفين لدى حماس التي أطلقت سراح رهينتين أخريين.