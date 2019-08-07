الجيش الإسرائيلي: العثور على جثة جندي تعرّض للطعن في الضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس (8 آب/ أغسطس 2019) إنه عثر على جثة أحد جنوده وعليها آثار طعن في مستوطنة خارج مدينة الخليل بالضفة الغربية. وجاء في بيان للجيش صدر باللغة الإنكليزية: "عثر في الصباح الباكر اليوم على جثة جندي تحمل آثار طعن قرب بلدة (يهودية) في شمال الخليل"، بدون ذكر أي تفاصيل إضافية.

ولم ترد توضيحات حول ظروف مقتل الجندي لكن البيان ذكر أن قوات الجيش والشرطة وعناصر في جهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت) تمشط المنطقة.

وعثر على الجثة في محيط مجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم. وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "بهجوم جديد"، موجهاً أصابع الاتهام على الفور إلى "إرهابي قذر" في بيان بالعبرية.

والجندي البالغ الـ18 من العمر كان طالباً في مدرسة دينية في مستوطنة ميغدال عوز بالقرب من المكان الذي عثر فيه على الجثة. وقال مدير المدرسة للإذاعة الإسرائيلية إن الجندي كان يتبع برنامج خدمة عسكرية خاصاً يتضمن دراسات دينية.

وأعلن الحاخام شلومو ويلك "توجه الجندي إلى القدس بعد الظهر لشراء هدية لأساتذته". وأضاف "كان على اتصال بنا قبل نصف ساعة من مقتله، وهو في الحافلة عائداً إلى المدرسة الدينية". وتابع "لكنه قتل على بعد نحو 100 متر من موقف الحافلات قبل دخوله المستوطنة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجندي تعرض على ما يبدو للخطف قبل قتله وترك جثته بجانب أحد الطرق. وقالت صحيفة "هآرتس" إنه تم وضع جثته في مركبة وتم إلقاؤها في الموقع الذي عثرت عليها السلطات فيه.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن الجيش الإسرائيلي أجرى عملية تفتيش بمجمع غوش عتصيون الاستيطاني بالضفة الغربية "في أعقاب حادث أمني كبير". ولطالما كانت الخليل والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بها نقطة مشتعلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ص.ش/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)