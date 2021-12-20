 الجيش الإثيوبي يستعيد مناطق سيطرت عليها قوات تيغراي | DW الأخبار | DW | 20.12.2021

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الجيش الإثيوبي يستعيد مناطق سيطرت عليها قوات تيغراي

تدور حرب أهلية في إثيوبيا منذ أكثر من عام. والمدنيون هم يدفع ثمن الآثار المدمرة لهذه الحرب. فيما حذرت الأمم المتحدة من وضع غنساني خطير هناك.

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