الجيش الإثيوبي يستعيد مناطق سيطرت عليها قوات تيغراي

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تدور حرب أهلية في إثيوبيا منذ أكثر من عام. والمدنيون هم يدفع ثمن الآثار المدمرة لهذه الحرب. فيما حذرت الأمم المتحدة من وضع غنساني خطير هناك.
قرر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي الذين تقدموا بمنطقتي أمهرة وعفر لمنطقتهم "لفتح الباب" للمساعدات الإنسانية. واندلعت الحرب العام الماضي بين الحكومة الاتحادية ومتمردي تيغراي الذين هيمنوا على إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود.
يواصل متمردو تيغراي زحفهم نحو العاصمة الإثيوبية، ما خلف مئات الآلاف من النازحين والجياع، فيما يحذر المراقبون من تداعيات الصراع وارتداداته الجيوسياسية. ويتابع الإعلام الألماني هذا الموضوع باهتمام، مخصصا له مساحة واسعة.
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