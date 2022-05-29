الجيش الأوكراني ينسحب من آخر معقل له في لوهانسك

أعلن الجيش الأوكراني الأحد (الثالث من يوليو/ تموز 2022) انسحاب جنوده من ليسيتشانسك، المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا، فيما قالت روسيا إنها حققت انتصارا كبيرا من خلال السيطرة على كل منطقة لوهانسك (لوغانسك).

وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية في بيان "حفاظا على أرواح المدافعين الأوكرانيين، اتخذ قرار الانسحاب" من المدينة، مشيرة إلى "تفوق" الجيش الروسي على الصعيد الميداني.

وجاء الانسحاب الأوكراني بعد أسابيع من القتال العنيف وكان بمثابة اختراق حاسم لقوات موسكو بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء غزوها لأوكرانيا وتحويل تركيزها بعيدا عن كييف.

وكانت ليسيتشانسك آخر مدينة كبيرة تخضع لسيطرة الأوكرانيين في لوهانسك في حوض دونباس في شرق أوكرانيا. وتشكل السيطرة عليها مؤشرا الى تقدّم روسي كبير في دونباس.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق الأحد إنه من المستحيل القول إن ليسيتشانسك تحت السيطرة الروسية، مؤكدا استمرار القتال في ضواحي هذه المدينة التي أعلنت موسكو في وقت سابق السيطرة عليها.

سيطرة كاملة على لوهانسك

ومن شأن السيطرة على ليسيتشانسك في شرق أوكرانيا أن تتيح لموسكو السيطرة على كل منطقة لوهانسك وتسمح لقواتها بتهديد مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيسيتين في منطقة دونباس الصناعية التي تسيطر عليها كييف.

وتأتي السيطرة الروسية على لوغانسك، وهي هدف رئيسي للحرب بالنسبة لروسيا، بعد أسابيع من تقدم بطيء، ومن شأنها أن تمنح موسكو دفعة وتحول التركيز في ساحة المعركة إلى منطقة دونيتسك المجاورة حيث لا تزال أوكرانيا تسيطر على مساحات شاسعة.

مشاهدة الفيديو 02:09 حرب أوكرانيا: روسيا تضرب ليسيتشانسك

وبعد طرد قواتها من العاصمة الأوكرانية كييف عقب الغزو الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط، ركزت روسيا حملتها العسكرية على دونباس، التي تضم لوهانسك ودونيتسك. ويقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو في المنطقة منذ أول تدخل عسكري لروسيا في أوكرانيا عام 2014.

وتقول روسيا إنها تحتل منطقة لوهانسك من أجل منحها لجمهورية لوهانسك الشعبية المدعومة من روسيا والتي اعترفت باستقلالها عشية الحرب.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن استخدام روسيا لمصطلح "التحرير" في الإشارة إلى الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها ما هي إلا دعاية حربية روسية. وأفادوا بتكثيف القصف المدفعي على مناطق سكنية.

وكتب محللون في معهد دراسات الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، في مذكرة إحاطة "من المحتمل أن تكون القوات الأوكرانية قد نفذت انسحابا متعمدا من ليسيتشانسك، مما أدى إلى استيلاء روسيا على المدينة في الثاني من يوليو تموز".

ع.ا/أ.ح (أ ف ب، رويترز)