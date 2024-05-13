الجيش الأوكراني يقر بـ"نجاح تكتيكي" لروسيا بمنطقة خاركيف

وسط مخاوف أوكرانية وغربية من هجوم شامل على خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، أقرت كييف بـ"نجاح تكتيكي" لروسيا. واستبدلت أوكرانيا قائدا عسكريا مسؤولا عن تلك الجبهة.

أقر الجيش الأوكراني، الإثنين (13 مايو / أيار 2024)، بأن القوات الروسية تحقق تقدما و"نجاحا تكتيكيا" في هجومها بمنطقة خاركيف شمالي شرقي أوكرانيا، بحسب تقرير لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت أنه عقب السيطرة على عدة بلدات في منطقة خاركيف يدور القتال حاليا حول بلدة فوفشانسك، على بعد 5 كيلومترات فقط من الحدود الروسية. وقالت أوكرانيا إن الجيش الروسي ينشر قوات كبيرة في معركة فوفشانسك، حيث تتقدم خمس كتائب صوب المدينة.

وقالت القيادة العسكرية الأوكرانية في خورتيتسيا إن البريغادير جنرال ميخايلو دراباتي حل محل القائد المسؤول عن خط المواجهة في منطقة خاركيف. وصرحت القيادة العسكرية لموقع آر.بي.سي-أوكرانيا الإلكتروني الإخباري بأن قرار تعيين دراباتي في هذا المنصب اتُخذ قبل يومين، ولم تُذكر أي أسباب لذلك.

وشنت روسيا حملة جديدة في منطقة خاركيف يوم (10 مايو / أيار) وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الاستيلاء على تسع بلدات خلال اليومين الماضيين. يشار إلى أن القوات الروسية تشن حلة منسقة داخل المنطقة، مما أثار قلق الأوكرانيين وحلفائهم في الغرب من أن هجوما شاملا على مدينة خاركيف الكبرى هو أمر وشيك الحدوث. وتقع مدينة خاركيف -ثاني أكبر مدن أوكرانيا- على بعد 30 كيلومترا فقط إلى الجنوب من الحدود الروسية.

أوكرانيا تحبط هجمات جديدة قرب خاركيف To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تحول "مناطق حرب رمادية" إلى مناطق قتال وإن "المعارك الدفاعية والقتال العنيف مستمران على جزء كبير من حدودنا"، مشددا على أن "الفكرة وراء الهجمات في منطقة خاركيف هي إرهاق قواتنا وتقويض معنويات" الجيش الأوكراني. وأشار زيلينسكي إلى أن الوضع حول بلدة فوفتشانسك "صعب للغاية".

وخضعت فوفشانسك للاحتلال الروسي في بداية الحرب. وخلال الهجوم الذي شنته أوكرانيا في خريف عام 2022 في منطقة خاركيف انسحبت القوات الروسية من فوفشانسك. وبحسب البيانات الأوكرانية كان نحو 3500 شخص لا يزالون يعيشون في المدينة في ذلك الوقت.

ويأتي هذا التقدم الروسي في وقت أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو تعديلا وزاريا مفاجئا مساء الأحد وأقال وزير دفاعه سيرغي شويغو، بعد أكثر من عامين على المعارك في أوكرانيا، من دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للنزاع.

ع.م/ف.ي (د ب أ ، رويترز ، أ ف ب)