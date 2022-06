الجيش الأوكراني يقرر الانسحاب من سيفيرودونيتسك

قال حاكم منطقة لوهانسك سيرغي غايداي الجمعة (26 يونيو/حزيران 2022)، إن القوات الأوكرانية ستضطر إلى الانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة في إقليم دونباس شرقي البلاد، بعد قتال شرس مع الروس متواصل منذ أسابيع.

ويشكل الاستيلاء على مدينة سيفيرودونيتسك مرحلة أساسية في الخطة الروسية للهيمنة على كامل منطقة حوض دونباس التي يسيطر انفصاليون موالون لموسكو على جزء منها منذ 2014.

وأوضح حاكم لوهانسك التي تقع فيها هذه المدينة، عبر تلغرام "ستضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى الانسحاب من سيفيرودونيتسك التي تحتل القوات الروسية معظمها. تلقت الأوامر للقيام بذلك". وأضاف "لم يعد البقاء في مواقع تتعرض لقصف متواصل منذ أشهر منطقيًا بعد الآن".

ولفت غايداي إلى أن المدينة "تحوّلت إلى أنقاض تقريبًا" جرّاء القصف المستمرّ، وتابع "دُمّرت كل البنى التحتية الأساسية. 90% من المدينة متضررة وسينبغي هدم 80% من المنازل".

إحباط هجوم روسي جنوبي ليسيتشانسك

وفي سياق متصل، قال حاكم المنطقة إن القوات الأوكرانية تصدت لهجوم روسي على الضواحي الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك، وهي آخر مدينة تحت السيطرة الأوكرانية الكاملة في المنطقة.

وكتب سيرغي غايداي على تطبيق تيليغرام للرسائل أن روسيا سيطرت على قرية ميكولايفكا، الواقعة بالقرب من طريق سريع رئيسي يؤدي إلى ليسيتشانسك، والتي كانت مسرحاً لقتال عنيف. وأضاف أن القتال مستمر في مدينة سيفيرودونيتسك حيث تتقدم قوات روسيا ببطء منذ عدة أسابيع.

وتشدّد القوات الروسية حصارها لجيب المقاومة الأوكرانية دونباس حول مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك الصناعيتين الاستراتيجيتين الواقعتين في منطقة لوغانسك التي دمرها تبادل القصف المدفعي.

خطة روسية واسعة المدى

في المقابل، اعتبر زعيم الانفصاليّين الموالين لروسيا أندري ماروتشكو الخميس أنّ المقاومة الأوكرانية في ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك "غير مجدية". وقال لوكالة فرانس برس في اتّصال بالفيديو "بالوتيرة التي يتقدّم بها جنودنا، سيتمّ تحرير جميع أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية قريبًا جدًا".

وأعلن زيلينسكي ليل الأربعاء الخميس أنّ الروس "يريدون تدمير كلّ دونباس، خطوة خطوة. بالكامل. ليسيتشانسك وسلوفيانسك وكراماتورسك... يريدون تحويل كل المدن إلى ماريوبول" المدينة المنكوبة في جنوب أوكرانيا.

شمالًا، بدت شوارع خاركيف ثاني مدينة أوكرانية وهي تُقصف يوميًا، خالية من المارّة، حسب فريق تابع لوكالة فرانس برس كان في المكان، فيما يواصل الجيش الروسي قصف منطقة ميكولايف (جنوب) حيث أعلن الخميس تدمير 49 خزان وقود.

ولفت المعهد الأمريكي لدراسة الحرب Institute for the Study of War إلى أن القوات الروسية استعادت على ما يبدو الضفة الشرقية لنهر إينهوليتس الواقع بين ميكولايف التي ما زالت تحت سيطرة الأوكرانيين، وخيرسون شرقاً التي يحتلها الروس.

ع.ح./و.ب. (ا ف ب، رويترز، د ب ا)