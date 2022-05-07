الجيش الأوكراني يطرد القوات الروسية من قرى خاركيف

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القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على العديد من القرى على مشارف مدينة خاركيف.
في وقت أعلنت فيه أوكرانيا إجلاء كل النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، تكثف روسيا هجماتها قبل يومين من احتفالها بذكرى الانتصار على النازيين، وسط استمرار الجهود الغربية لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.
وعد المستشار الألماني أولاف شولتس أوكرانيا مجددا بمزيد من الدعم، وقال في مقابلة صحفية غدة اتصال هاتفي مع بوتين إنه لا يرى أي تغيير في موقف الرئيس الروسي، مشيرا إلى أن الجيش الروسي نفسه عانى من خسائر كبيرة في هذه الحرب.
شركة سيمنس الألمانية تقرر وقف نشاطها في روسيا، رغم الخسارة الكبيرة التي سوف تتكبدها. ويأتي القرار على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا الذي وصفه الرئيس التنفيذي لشركة "نقطة تحوّل في التاريخ".
قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأغلبية واسعة فتح تحقيق في وقائع قتل وتعذيب المدنيين المرتكبة في أوكرانيا والمنسوبة لقوات الغزو الروسي، كما يدعو القرار لإجراء تقييم بشأن الوضع في مدينة ماريوبول.
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