 الجيش الأوكراني يطرد القوات الروسية من قرى خاركيف | DW الأخبار | DW | 14.05.2022

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DW الأخبار

الجيش الأوكراني يطرد القوات الروسية من قرى خاركيف

القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على العديد من القرى على مشارف مدينة خاركيف.

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