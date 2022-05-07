الجيش الأوكراني يطرد القوات الروسية من قرى خاركيف

شولتس: روسيا لم تحقق أهدافها في أوكرانيا وموقف بوتين لم يتغير

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس أوكرانيا مجددا بمزيد من الدعم، وقال في مقابلة صحفية غدة اتصال هاتفي مع بوتين إنه لا يرى أي تغيير في موقف الرئيس الروسي، مشيرا إلى أن الجيش الروسي نفسه عانى من خسائر كبيرة في هذه الحرب.