الجيش الأوكراني يستعد لهجوم مضاد وينتظر العتاد الغربي.

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في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد لاسترداد الأراضي التي تحتلها روسيا,تحتدم المعارك حول باخموت في شرق أوكرانيا. وتأمل اوكرانيا في الحصول على عتاد غربي حديث لطرد الروس من أراضيها.
وزارة الدفاع الروسية تزعم استيلاء مقاتلي فاغنر على منطقتين في باخموت، فيما أعلنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم في ألمانيا أنها تلقت 337 إشارة على جرائم حرب محتملة في أوكرانيا حتى منتصف نيسان/ أبريل الجاري.
المجلس الأوروبي يدرج مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" في قائمة المنظمات الخاضعة للعقوبات بسبب "مشاركتها الفاعلة في الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا"، وذلك بعد ادراج كيانات وأفراد مرتبطين بالمجموعة في وقت سابق.
ألمح الرئيس فلوديمير زيلينسكي إلى إمكانية الانسحاب من باخموت مشيراً إلى أن الوضع في المدينة المحاصرة لا يزال "صعباً للغاية" رغم استدراكه أن "جيشه ما يزال هناك والعدو لا يسيطر".
تظهر مجموعة فاغنر الروسية المقربة من الكرملين، في أفريقيا كمزود للخدمات الأمنية بلا رحمة. ولكن يبدو الآن أن أنشطة المجموعة تتجاوز ذلك بكثير. ما هو دورها في خلفية ما يجري في السودان؟ وكيف يعمل "نظام فاغنر"؟
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