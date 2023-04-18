 الجيش الأوكراني يستعد لهجوم مضاد وينتظر العتاد الغربي. | DW الأخبار | DW | 24.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الجيش الأوكراني يستعد لهجوم مضاد وينتظر العتاد الغربي.

في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد لاسترداد الأراضي التي تحتلها روسيا,تحتدم المعارك حول باخموت في شرق أوكرانيا. وتأمل اوكرانيا في الحصول على عتاد غربي حديث لطرد الروس من أراضيها.

المزيد من المركز الإعلامي

القوات الروسية تهاجم باخموت بالمدفعية الثقيلة والمعارك مستمرة فيها

القوات الروسية تهاجم باخموت بالمدفعية الثقيلة والمعارك مستمرة فيها 18.04.2023

معارك باخموت، أي أثر لها على مسار الحرب في أوكرانيا؟

معارك باخموت، أي أثر لها على مسار الحرب في أوكرانيا؟ 30.03.2023

احتدام القتال في باخموت والروس يقتربون من السيطرة على المدينة.

القوات الروسية تتقدم في باخموت وأوكرانيا تقول إن الوضع صعب 08.04.2023

معارك ضارية ووضع ميداني صعب في باخموت شرق أوكرانيا.. فهل تسقط المدينة في أيدي الروس؟ وما أهميتها الاستراتيجية؟

هجوم روسي على باخموت الأوكرانية.. اختبار جديد للدعم الغربي؟ 28.02.2023

المزيد DW الأخبار

قصد سوريون ليبيا هرباً من الحرب واعتبرها بعضهم نقطة عبورٍ نحو أوروبا الا ان السوري مالك وجد الاستقرار والأمان فيها.

سوريون في ليبيا 24.04.2023

أشعل مشروع لبناء حبل الإنزلاق الحر (التلفريك) في ريو دي جانيرو احتجاجات من نشطاء محليين، بسبب الإضرار بالطبيعة.

ريو دي جانيرو .. نشطاء يحتجون ضد مشروع ترفيهي 23.04.2023

تحولت معركة باخموت إلى إحدى أكثر المعارك دموية منذ أربعة عشر شهرًا، إذ دُمِّرت المدينة بالكامل تقريبًا.

روسيا تقول إنها استولت على أحياء جديدة في مدينة باخموت الأوكرانية 23.04.2023

استمرار عمليات إجلاء الأجانب من السودان وسط احتدام القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع

استمرار عمليات إجلاء الأجانب من السودان وسط القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع 23.04.2023

اقرأ أيضا

September 19, 2022**Forensics carry body bags in a forest near Izyum, eastern Ukraine, on September 19, 2022, where Ukrainian investigators have uncovered more than 440 graves after the city was recaptured from the Russians, bringing fresh claims of Russian atrocities. - The Kremlin denied its forces were responsible for large-scale killings and accused Kyiv of fabricating its discoveries of mass graves in recaptured territory. (Photo by SERGEY BOBOK / AFP) (Photo by SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images)

برلين: رصد 337 إشارة على جرائم حرب محتملة في أوكرانيا 16.04.2023

وزارة الدفاع الروسية تزعم استيلاء مقاتلي فاغنر على منطقتين في باخموت، فيما أعلنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم في ألمانيا أنها تلقت 337 إشارة على جرائم حرب محتملة في أوكرانيا حتى منتصف نيسان/ أبريل الجاري.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [UKRAINE, DONETSK REGION - MARCH 24, 2023: A Wagner Group soldier guards an area outside apartment blocks in the city of Artyomovsk (Bakhmut) damaged in a shelling attack. Artyomovsk is located in the Kiev-controlled part of the Donetsk People's Republic. Battles for the city continue. Valentin Sprinchak/TASS]

مجموعة "فاغنر" الروسية على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي 14.04.2023

المجلس الأوروبي يدرج مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" في قائمة المنظمات الخاضعة للعقوبات بسبب "مشاركتها الفاعلة في الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا"، وذلك بعد ادراج كيانات وأفراد مرتبطين بالمجموعة في وقت سابق.

22.03.2023+++ BAKHMUT, UKRAINE - MARCH 22: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - 'UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy (R) visit Ukrainian soldiers on Bakhmut frontline amid Russia-Ukraine war in Donetsk region, Bakhmut, Ukraine on March 22, 2023. Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

زيلينسكي يلمح لقرارات "متناسبة".. فهل تنسحب قواته من باخموت؟ 05.04.2023

ألمح الرئيس فلوديمير زيلينسكي إلى إمكانية الانسحاب من باخموت مشيراً إلى أن الوضع في المدينة المحاصرة لا يزال "صعباً للغاية" رغم استدراكه أن "جيشه ما يزال هناك والعدو لا يسيطر".

This undated photograph handed out by French military shows Russian mercenaries boarding a helicopter in northern Mali. Russia has engaged in under-the-radar military operations in at least half a dozen countries in Africa in the last five years using a shadowy mercenary force analysts say is loyal to President Vladimir Putin. The analysts say the Wagner Group of mercenaries is also key to Putin's ambitions to re-impose Russian influence on a global scale. (French Army via AP)

نفوذ واسع في أفريقيا.. مجموعة فاغنر أكثر من مجرد مرتزقة 18.04.2023

تظهر مجموعة فاغنر الروسية المقربة من الكرملين، في أفريقيا كمزود للخدمات الأمنية بلا رحمة. ولكن يبدو الآن أن أنشطة المجموعة تتجاوز ذلك بكثير. ما هو دورها في خلفية ما يجري في السودان؟ وكيف يعمل "نظام فاغنر"؟